Заседание суда по делу экс-доцента СПбГУ Олега Соколова: Прямая онлайн-трансляция из зала суда

С момента убийства Анастасии Ещенко прошло ровно 8 месяцев. Единственным обвиняемым в жестокой расправе над ней по-прежнему является ее престарелый любовник - 63-летний экс-доцент СПбГУ. Именно с его участием, сегодня, 9 июня 2020 года, в Санкт-Петербурге в режиме онлайн-трансляции пройдет первое заседание по громкому делу.

О предстоящем суде городской суд Санкт-Петербурга впервые сообщил на трех языках: русском, английском и французском. Оно и понятно: внимание к этому расследованию приковано не только в России, но и за рубежом. Доцент СПбГУ, кавалер Ордена почетного легиона, «Наполеон»-реконструктор был достаточно известным персонажем. Поэтому когда стало известно о том, что он убил, а потом расчленил свою молодую аспирантку-любовницу, все начали следить за развитием событий. Признают ли Соколова виновным и какой срок дадут за одно из самых резонансных преступлений последних лет - об этом, вероятно, мы узнаем еще не скоро, так как процесс обещает быть долгим.

В конце марта преподаватель СПбГУ Соколов просился под домашний арест, но его оставили в СИЗО. Фото: Александр Почуев

Но сегодня однозначно должны прозвучать новые подробности той страшной ночи. Да и адвокат историка Александр Почуев заверяет, что в деле еще немало поворотов. Напомним, Соколову грозит до 15 лет тюрьмы. Свою вину доцент до сегодняшнего дня признавал. Следим, что будет дальше.

Начало процесса по делу Соколова назначено на 9 июня, 12.00. Слушатели в суд допущены не будут. О том, в каком состоянии петербургский «Наполеон» и что он говорит об убийстве, - читайте в прямой онлайн-трансляции «Комсомолки» из зала суда.

ОФИЦИАЛЬНО

- Обвинение утверждает, что примерно с 2.36 по 03.00 ночи Соколов во время бытового конфликта из-за взаимной ревности взял незаконно хранящийся в квартире обрез охотничьего карабина "ТОЗ-17-01" и произвел из него с близкой дистанции выстрел в голову Ещенко, после чего сдавил руками шею потерпевшей, - рассказывают в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. - Девушка продолжала подавать признаки жизни, после чего Соколов из обреза произвел еще три выстрела в голову Ещенко. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

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