В «Севкабеле» пройдет Фестиваль Дружбы народов

Артисты исполнят народные танцы. Фото: предоставлено организаторами.

15-летие «Санкт-Петербургского дома национальностей» отметят Фестивалем Дружбы народов. Событие пройдет 12 декабря в Порту Севкабель на Кожевенной линии, 40. Основная задача праздника – познакомить петербуржцев с многообразием национальных традиций народов, проживающих в нашем городе.

На один день Морская площадь порта превратится в интерактивно-развлекательную зону, где каждый гость, независимо от возраста, сможет найти занятие по душе: продегустировать блюда национальной кухни, сделать фотографии с хаски, поучаствовать в танцевальных мастер-классах, посмотреть огненное шоу.

Фото: предоставлено организаторами.

Концертная программа фестиваля – это синтез современного искусства и народного творчества. На сцене будут исполняться тувинские, татарские, грузинские, чувашские, азербайджанские, славянские песни и танцы, состоится дефиле дизайнеров, использующих в своем творчестве национальные узоры.

Завершится праздник ярким фейерверком.

НА ЗАМЕТКУ

Время работы фестиваля: 14:00-21:00

Вход на фестиваль свободный.

Мероприятие пройдет на открытом воздухе в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.