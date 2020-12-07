Губернатор Санкт-Петербурга: Город готов начать вакцинацию от коронавируса

50 тысяч доз вакцины придет в Петербург до Нового года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург готов начать масштабную вакцинацию горожан от коронавируса. Сейчас власти создают прививочные пункты и закупают специальные медицинские холодильники для транспортировки самой вакцины.

- Как и вся страна, наш город готов начать активную вакцинацию – горожан из групп повышенного риска. Прежде всего, медицинских и социальных работников и наших учителей. На первом этапе к двум уже работающим пунктам вакцинации в ближайшее время добавится еще семь, - заявил в эфире «Радио России» Александр Беглов.

Всего, по словам губернатора, в Северной столице откроется 50 прививочных пунктов, где будут делать уколы вакцины от коронавируса. Пока же главный вопрос решают в Москве, где производят «Спутник-V». Для его транспортировки и хранения нужны морозильные камеры с температурой -18 градусов.

Город их также закупает вместе с переносными контейнерами-холодильниками. При этом, первые крупные партии вакцины привезут в Петербург уже в ближайшее время.

- До Нового года поступят несколько тысяч доз. В конце декабря - начале января начнем получать крупные партии от 50 тысяч доз и более. Есть предварительные договоренности – о получении Петербургом в январе до полумиллиона доз вакцины, - заявил губернатор.

Напомним, что пока в городе вакцинировались 217 человек. Все они - медработники. В Москве, где бесплатная и добровольная вакцинация началась с 5 декабря, прививки получили уже тысячи горожан.