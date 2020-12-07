«Искал, куда выбросить труп, когда она была еще живой»: Историк Соколов изучал карту перед убийством Ещенко

Олег Соколов смотрел окрестности рядом со своим домом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В истории с 64-летним историком Олегом Соколовым, убившем 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, в последний день выступления выступления защиты появился новый поворот. Адвокат семьи убитой, которая ранее проводила свое расследование трагедии, неожиданно заявила, что Соколов готовился к кровавой расправе, и случившееся для него вовсе не случайность. Такой вывод Александра Бакшеева сделала, проанализировав запросы историка в Интернете незадолго до известных событий.

- В обвинительном заключении сказано, что убийство было совершенно в промежуток времени с 2 часов 36 минут до 3 часов ночи 8 ноября 2019 года, - зачитала свое заявление Александра Бакшеева. - В 1:49 Соколов вошел в Интернет на Google Карты. Он изучал место, куда потом сбросил останки Анастасии. На тот момент она была еще жива. То есть у него был конкретный умысел, ни о каком состоянии аффекта не идет речь.

Соколов убил Анастасию в своей квартире на набережной Мойки Фото: СОЦСЕТИ

По данным Бакшеевой, в 02:13 ночи Олег Соколов рассматривал на карте набережные реки Мойки и Пряжки. Через четыре минуты его заинтересовал Фонарный переулок, а еще через две минуты Фонарный мост. В 2:19 ночи он взглянул на Почтамтский переулок и на Большую морскую улицу.

Сам Олег Соколов отверг все обвинения в свой адрес. По его словам, таким образом он просто пытался отвлечься от ссоры.

- Я тыкал карты, не отдавая отчет, что делаю. Там улицы и берега, это рядом с тем местом, где я живу, - пояснил Соколов.

Напомним, Соколов выбросил останки своей любовницы в Мойку. Пытаясь утопить баулы с отрубленными руками несчастной, он сам чуть не утонул. Проезжающий мимо таксист остановился, увидев человека в ледяной воде, вызвал спасателей, которые и вытащили бывшего доцент. Тогда же в его рюкзаке были найдены страшные находки, а сам он во всем признался. На следующем заседании 14 декабря Олег Соколов выступит с последним словом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Стрелял, но никогда не бил»: Историк Соколов с гордостью рассказал в суде, что в момент убийства сдержал клятву, данную Ещенко перед богом

В последний день защиты Соколова судья попросила его подготовить последнее слово к следующему заседанию (подробности)