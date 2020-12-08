Шнуров выразил солидарность с новогодним барным сопротивлением в Санкт-Петербурге

Сергей Шнуров заявил о солидарности с барным сопротивлением в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Музыкант Сергей Шнуров выразил абсолютную солидарность с барным сопротивлением, которое образовалось в Санкт-Петербурге на фоне новых коронавирусных ограничений. Из-за роста заболеваний Смольный велел с 25 по 29 декабря 2020 года и с 4 по 10 января 2021 года всему общепиту работать только с 06:00 до 19:00, а с 30 декабря по 3 января и вовсе закрыться. Из-за этого петербургские бары создали "Карту сопротивления", куда вошли заведения, которые заявили, что все равно продолжат работать.

Сергей Шнуров вспомнил себя десятиклассником, как в новогоднюю ночь с 1988 на 1989 года отправился гулять с друзьями по Невскому проспекту. Тогда все заведения тоже были закрыты.

- На улице шатались мрачные люди в кроличьих или самовязаных шапках. В кармане у меня была бутылка охотничьей водки, - вспоминает музыкант. - Где-то у Казанского, кто-то из нашей компании нашел открытый парадняк. Забурились. Окна без стекл. Но от батарей тепло. Закуску с собой носить было не принято. Не интеллигентно. Занюхивали мы головой собутыльника.

Шнуров заявил, что в 2020-м году, закрыв все бары Петербурга, горожанам предлагают окунуться в эту "незабываемую атмосферу советского праздника", с чем он согласиться не готов.

- Хочу выразить абсолютную солидарность с барным сопротивлением. Тридцать лет ушло на то чтобы научиться если не жить по человечески, то хотя бы пить. Назад дороги нет!

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