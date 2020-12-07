Бары Санкт-Петербурга создали «Карту сопротивления» и отказались закрываться на Новый год

"Карта сопротивления" баров с запретами по коронавирусу появилась в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Карта сопротивления» баров появилась в Санкт-Петербурге. Больше 40 увеселительных заведений отказываются признавать новые ограничительные меры Смольного, которые велят закрывать двери с 23:00 до 06:00, а в новогодние праздники, с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января и вовсе с 19:00 до 06:00. Особенно владельцев предприятий общепита разгневал полный запрет на работу с 30 декабря по 3 января. Как итог – создание нечто вроде оппозиционной коалиции против Смольного.

Один из главных кураторов сопротивленцев, предприниматель Александр Коновалов, рассказал «Комсомолке», что данные рестораны, бары и кальянные по-прежнему работают в штатном режиме, несмотря на ограничения властей. Причина проста – если они закроются, то не выживут.

Пока что на карте больше 40 заведений. Концентрация - в центре города. Фото: anticovidmap.com

- Наша карта рабочая и обновляется каждую минуту. К концу этой недели (до 13 декабря – Прим.ред.). на ней будет больше 300 заведений. Только тех, с которыми работаю лично я – больше 200. Что касается штрафов, которые нам грозят, то ответственность за мои заведения на мне. Но они (Роспотребнадзор) вынуждены убегать от нас с позором, под охраной взвода полицейских. Нам смешно смотреть на их жалкие потуги наказать меня, - говорит Коновалов.

Добавим, что некоторые заведения, что есть на «Карте сопротивления», работают исключительно с закрытой дверью. Попасть туда можно, предварительно написав владельцам в соцсетях или позвонив. «Комсомолка» уже подробно рассказывала про то, как действуют такие «партизаны».