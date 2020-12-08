«Бунтуют сотни – аукнется тысячам»: в Федерации рестораторов и отельеров призвали Смольный не поддаваться на провокации из-за «карты сопротивления»

Владельцы баров и ресторанов создали "карту сопротивления" и грозят Смольному массовыми протестами. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Федерации рестораторов и отельеров Санкт-Петербурга осудили местных предпринимателей, которые протестуют против новогодних ограничений Смольного. По словам директора представительства ФРиО в Северной столице Александра Маркова, «боксирование» с властью мало того, что ни к чему не приведет, так и аукнется в итоге всем и каждому – и даже тем, кто честно соблюдает закон.

Напомним суть конфликта. Ранее Смольный постановил, что кафе, рестораны и бары 31 декабря должны будут работать строго до 23:00, а потом с 1 по 3 января закрыться полностью. В ответ местные рестораторы сформировали «ячейку коронавирусной оппозиции» - создали «карту спротивления» и заявили, что будут работать до конца – либо пока власть не пойдет на попятную, либо пока «несогласных» не начнут сажать в тюрьму.

Ранее Смольный усилил патрули, которые выявляли нарушителей среди баров и ресторанов, Роспотребнадзором. Однако эта мера толком ни к чему не привела. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Между тем коллеги «оппозиционеров» из Федерации рестораторов и отельеров с такой риторикой не согласны.

- Мы понимаем, что это жест отчаяния, - отметил Александр Марков. – И что это сделано в том числе для привлечения внимания к проблеме. Но в таком «боксерском» поединке выиграть не получится. А вот обратная реакция в виде дополнительного ужесточения мер, напротив, может прийти очень быстро.

По словам Маркова, против ограничений на данный момент выступает чуть больше сотни заведений, а пострадают в итоге тысячи – потому что если власти начнут закрывать кафе и рестораны, проводить выборку и делить на правых и виноватых, вероятнее всего, никто не будет.

Ну а пока власти и бизнес не смогут договориться, врачи в красных зонах страдают от работы в режиме постоянного перегруза. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Такими способами, возможно, и удалось бы что-то локально продавить, - констатирует собеседник «КП». – Но по взаимоотношениям с властью мы будем отброшены на месяцы, если не на годы. Я не оправдываю власть – мы с самого начала говорили, что должна быть постоянная рабочая группа, куда вошли бы представители бизнеса, что должен быть диалог.

В целом же, отмечает Марков, позиция Федерации сейчас такая: понять – понимаем, принять не можем.

- Смольный хотелось бы попросить понять природу этого шага, не поддаваться на провокации и не вступать в жесткое противостояние, - заключает представитель ФРиО. – Потому что под угрозой сейчас находится вся сфера гостеприимства. Нужно искать компромисс. Пойдя друг на друга войной, мы ничего не добьемся.

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