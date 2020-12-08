12 пунктов вакцинации от коронавируса откроют в Санкт-Петербурге до конца года

Пока вакцинации будут подлежать только люди старше 18 и моложе 60 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург готовится к старту масштабной вакцинации от коронавируса.

– На первом этапе к двум уже работающим пунктам вакцинации в ближайшее время добавится еще семь, – сообщил в своем еженедельном радиообращении губернатор Александр Беглов. – Перед районами поставлена задача создать на втором этапе более 50 пунктов вакцинации. Город закупает морозильные камеры для хранения вакцины и переносные контейнеры-холодильники.

Как уточнили в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, в ближайшие 10 дней будет развернуто 12 пунктов. Все они заработают преимущественно на базе районных поликлиник. В городе готовы развернуть и больше пунктов, но пока такого количества для объемов поступающей в регион вакцины достаточно.

– До конца декабря поступит, предварительно, 50 тысяч доз вакцины, – добавляют в Комздраве. – Графика получения препарата и сроков начала всеобщей вакцинации пока нет: все зависит от Минздрава. Но мы готовы принять любые объемы вакцины.

Как уточнил Беглов, уже есть договоренность о поставке в Петербург в январе полумиллиона доз. Но до старта всеобщей вакцинации «наша задача – продержаться хотя бы на нынешнем уровне заболеваемости».

В первую очередь, вакцинировать станут медработников, педагогов, работников соцслужб, государственных и муниципальных служащих, военных, пограничников и студентов спецучилищ. Конечно, ставить ледяной укол или нет, в конечном счете, будет решать сам человек, ведь вакцинация в России – дело добровольное.

При этом вакцинации будут подлежать только люди старше 18 и моложе 60 лет. Такие возрастные рамки обусловлены тем, что именно для взрослых вакцина прошла испытания и показала свою эффективность: испытания для людей старше 60-ти продолжаются.

КСТАТИ О КОЙКАХ

– До Нового года нам есть куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом, а дальше – красная черта, за которой – отмена плановой медпомощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим, – предупреждает Александр Беглов.

К концу прошлой недели число свободных ковидных коек, которые на сегодня развернуты в 16 городских и пяти федеральных стационарах города и исчисляются 11 тысячами, увеличилось до семи процентов. Правда, не за счет снижения количества госпитализаций, а в силу долечивания народа на дому.

В планах до конца года открыть новые корпуса Госпиталя ветеранов войн и больницы №33, а также подвести кислород к павильонам 1, 2 и 3 «Ленэкспо». Итого под занавес 2020-го в Петербурге будет порядка 13 тысяч коек, и «на сегодня это максимум».

КОНКРЕТНО:

В шаге от локдауна

По словам градоначальника, «совсем немного отделяет нас от полного локдауна».

– Больницы и поликлиники работают на пределе возможностей, врачи – на пределе эффективности. Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса, – отметил Беглов. – Избежать этого сценария можно, максимально исключив массовые скопления людей в помещениях.

Для этого в городе:

– ужесточили требования к проведению всех мероприятий с числом участников более 50;

– запретили заполнять зрительские залы более чем на четверть;

– закрыли доступ на концерты и спектакли зрителям младше 16 лет;

– свернули все развлечения в ТЦ;

– закроют все организации допобразования с 14 декабря по 15 января;

– запретят общепиту принимать посетителей позже 19:00 с 25 декабря по 10 января, причем с 30 декабря по 3 января заведения будут закрыты полностью;

– прекратят с 30 декабря по 3 января работу заведений культуры и автобусных экскурсий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ужесточение ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге: С 30 декабря по 10 января закроют музеи и театры

В Санкт-Петербурге ужесточили ограничения по коронавирусу с 4 декабря 2020 года, рестораны на новогодние праздники работать не будут (подробности)