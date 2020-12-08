Оказался пенсионером МВД Узбекистана: Отца, сломавшего руку чужому ребенку на детской площадке, отправили под арест

Суд арестовал отца, сломавшего руку чужому ребенку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Калининский районный суд Петербурга отправил под арест агрессивного отца, который сломал руку ребенку, подравшемуся с его сыном. Все произошло днем в минувшие выходные прямо на детской площадке.

- 5 декабря около 15 часов 00 минут обвиняемый, умышленно, в ходе внезапно возникшего конфликта его несовершеннолетнего сына, со сверстником, имея умысел на причинение вреда здоровью, приблизился к несовершеннолетнему Г., схватил его за одежду, приподнял до уровня своей груди и кинул его на покрытие детской площадки, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По словам свидетелей, драку начал сам сын мужчины, задиравший детей на площадке. А когда местный мальчик вышел с ним один на один, задира начал уступать. В этот момент прибежал его отец и оттащил противника. А его сын еще и наподдал ногой лежавшему на земле 11-летнему школьнику.

Один из школьников задирал других детей и получил сдачи. Его отцу это не понравилось. Фото: СОЦСЕТИ

В итоге потерпевший получил перелом руки, ему была сделана операция. А в отношении мужчины возбудили уголовное дело за умышленное нанесение среднего вреда здоровью малолетнего (до пяти лет лишения свободы).

Позднее оказалось, что агрессивный папаша - гражданин Узбекистана. В суде он просил не отправлять его под арест, но следователи указали, что обвиняемый обманул их, назвав адрес, по которому реально не проживает. Регистрация в городе у него оказалась сомнительной. Кроме того мужчина наврал о наличии официального места работы. Учитывая, что он - пенсионер МВД Республики Узбекистан, последствия своих действий мужчина должен был знать.

Суд учел все доводы и арестовал задержанного на два месяца.