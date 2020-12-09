В Смольном заявили, что часть новогодних ограничений в Санкт-Петербурге могут отменить. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный рассчитывает сесть с петербургскими рестораторами за стол переговоров. Тема все та же: коронавирусные ограничения, в том числе на новогодние праздники. В течение ближайших двух-трех дней городская администрация планирует определиться, как все-таки сделать так, чтобы уберечь общепит от катастрофических убытков и одновременно с этим не ухудшить эпидемиологическую обстановку в Северной столице. Об этом «Комсомолке» рассказал заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

По словам Ситова, на данный момент Смольный рассматривает четыре варианта поддержки бизнеса. Во-первых, общепиту могут разрешить торговать «с рук» - из корзин или ручных тележек, прямо как в старые-добрые времена. Во-вторых, тем заведениям, у которых есть оформленные в собственность внутренние дворики, планируют предложить разместить торговую зону там – получится, с одной стороны, почти полноценное кафе или ресторан, а с другой – не в четырех стенах, а на открытом воздухе, где невозможно собрать большую толпу, а вероятность заразиться коронавирусом ниже.

Некоторые бары Санкт-Петербурга заявили о том, что не будут соблюдать новые антиэпидемические ограничения. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Еще один предполагаемый сценарий – организация своего рода летних террас, но только в зимнем формате, - отмечает Ситов. – То есть, это не обязательно должны быть кресла и столики – ресторан может оборудовать навес от дождя или снега, поставить у входа какую-то минимальную мебель, урну и в таком формате вести торговлю навынос.

Наконец, четвертый, последний вариант – участие в городских Рождественских ярмарках. Да, безусловно, полноформатное кафе или ресторан с небольшим ларечком на той же Манежной площадки не сравнится. Однако лучше уж так, чем никак вообще. Да и ресурсы, что называется, позволяют: на данный момент, отмечает Ситов, у города в наличии есть примерно 800 свободных мест. Плюс некоторое количество дополнительных, которые Смольный планирует организовать в ближайшее время силами районных администраций.

- Кроме того, давайте не будем забывать, что у нас ограничения зависят все-таки прежде всего от текущей эпидемиологической ситуации, - отметил зампредседателя. – Сейчас мы видим, что динамика заболеваемости замедлилась, наметились признаки выхода на плато. Если так пойдет и дальше, то часть ограничений, анонсированных в период новогодних праздников, возможно, удастся ослабить или отменить. Я бы не стал заглядывать в будущее и что-то однозначно утверждать, но такая вероятность есть, и мы ее не исключаем.

После демарша петербургских рестораторов Смольный решил ужесточить проверки общепита. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Напомним: ранее часть рестораторов Санкт-Петербурга заявила, что не будет соблюдать «коронавирусные» запреты и продолжит работать несмотря ни на что. В Смольном к решению вопроса пообещали подключить правоохранительные органы.

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