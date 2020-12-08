«Выведем на улицы 8 000 человек»: владельцы кафе и ресторанов пригрозили Смольному массовыми протестами

Владельцы баров, не согласные с новыми запретами, создали в городе карту сопротивления - и всерьез готовятся к полномасштабной войне со Смольным. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге грозит развернуться настоящая война между бизнесом и Смольным. В ответ на новое ужесточение «коронавирусных» ограничений владельцы баров и ресторанов развернули против властей полномасштабные «боевые действия»: публично объявили запреты «ересью и блажью», создали «карту сопротивления» и приготовились работать до последнего – пока администрация не пойдет на попятную, или пока «бунтарей» не начнут сажать в тюрьму. В философии протеста разбиралась «Комсомольская правда».

Суть конфликта такова: Смольный официально запретил ресторанам и барам работать после 23:00 в новогоднюю ночь, а с 1 по 3 января 2021 года и вовсе постановил закрыться. Главный идеолог движения «ковидной оппозиции», владелец нескольких крупных ресторанов в центре Санкт-Петербурга Александр Коновалов, описывая ситуацию, не скупится на красочные метафоры:

В Новый год Санкт-Петербург входит с новыми ограничениями по коронавирусу. Ситуация обязывает - на кону человеческие жизни. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Нам просто нечего терять, - объяснил бизнесмен корреспонденту «КП». – Мы, по сути, уже мертвы. Подумайте сами: нас и так во время первой волны загнали в какое-то совершенно невыносимое, беспомощное состояние, а теперь просто взялись добивать.

По словам Коновалова, от того, будут рестораны, бары и кафе в Санкт-Петербурге работать в новогоднюю ночь или нет, зависит очень многое.

- Простой пример – у нас уже есть люди, которые заранее заказали и оплатили корпоративы, - отмечает предприниматель. – Теперь вот пришло это новое распоряжение: закрыть все! Что делают клиенты? Правильно, они требуют свои деньги назад. Но денег-то уже нет – они не отложены «про запас», как думают некоторые, они потрачены, потому что сейчас каждая копейка для нас на вес золота.

Анархия, охватившая в последний месяц улицу Рубинштейна, грозит перекинуться на весь Санкт-Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отметим, что эта позиция, в общем-то, не нова – бойкот Смольному ресторанный бизнес объявил еще в начале ноября, когда пришло распоряжение закрывать общепит после 23:00. В ответ администрация выпустила на улицы Санкт-Петербурга полицию вместе с Роспотребнадзором – первые выдворяют посетителей и администрацию «оппозиционных» кафе и баров на улицу, вторые – опечатывают помещения и накладывают штрафы. Но и эти меры в итоге ничего не дали.

- Все наши заведения открываются буквально через три-пять минут после того, как уходит проверка, - продолжает Александр Коновалов. – Мы просто срываем предупреждающие ленты и впускаем всех обратно. Да, мы нарушаем закон – но что это за закон такой, если от него страдают люди? А что касается штрафов – есть у меня заведения, на которых уже по 300 000 рублей «висит», по 500 000. Но штраф может выписать только суд, а ни одного судебного заседания пока не было. А если будет – мы будем их оспаривать. Грамотные юристы у нас имеются.

В целом же, подчеркивает предприниматель, расчет простой. Сейчас на «карте сопротивления» порядка 100 ресторанов, баров и кафе. По словам Коновалова, уже к вечеру среды их число вырастет до 300, а к пятницу – до 500. Бизнесмены надеются, что при таком количестве «несогласных» у городской власти банально не хватит ресурсов, чтобы всех оперативно отслеживать и закрывать.

- Мы будем работать до конца, - заявляет Коновалов. – Даже если меня посадят в тюрьму, это дело продолжат мои помощники. Если посадят их – перехватят помощники помощников. В крайнем случае мне по силам вывести на улицы города 8 000 моих сотрудников, которых сейчас просто-напросто лишают заработка. Такая волна поднимется – долго еще будут помнить.

Город уже передал карту сопротивления в полицию. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном проблему «коронавирусной оппозиции» пока что официально не комментируют. Ясно, что необходим симметричный ответ – а на то, чтобы его подготовить, нужно время.

- Городская администрация делает все возможное, - рассказал «КП-Санкт-Петербург» источник, близкий к Смольному. – Практически во всех барах и ресторанах, которые сейчас выступают против новых запретов, уже успели побывать проверки. Тем не менее полномочия администрации тоже не безграничны, а ситуация, как мы видим, не меняется. Поэтому к решению проблемы планируется привлечь правоохранительные органы. «Карта сопротивления» уже передана в полицию. Думаю, сегодня или завтра пройдет совещание с участием «профильных» вице-губернаторов и представителей силовых структур. По его итогам и будет приниматься окончательное решение.

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