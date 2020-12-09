«Попытка продлить агонию»: рестораторы Петербурга оценили меры поддержки, анонсированные Смольным

Ресторанный бизнес в Санкт-Петербурге готовится считать убытки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный предложил владельцам баров и ресторанов Санкт-Петербурга четыре варианта работы в новогодние праздники: организация торговых зон во внутренних двориках, торговля с рук, обустройство зимних террас у входа в заведения или участие в Рождественских ярмарках. Меры, отметили в комитете по промышленности, инновациям и торговле, предварительные - они еще будут дорабатываться, причем с учетом мнения самих бизнесменов. И, в общем-то, уже понятно, что так и будет: сам ресторанный бизнес предложенные сценарии не очень-то радуют. Так, по словам президента Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонида Гарбара, пока что все предлагаемые Смольным пути выглядят как попытка продлить агонию.

В ответ на ресторанный бунт Смольный привлек к решению вопроса правоохранительные органы. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Судите сами, - объясняет Гарбар. – Вот, например, предлагают нам устроить «зимние террасы». Вы и без меня знаете, какая погода в Петербурге зимой. То дождь, то мокрый снег, то оттепели, то морозы. Найдутся ли среди жителей и гостей города экстремалы, которые будут в таких условиях что-то там заказывать в ресторанах – я, если честно, не знаю. Получается, что мы потратим деньги на организацию этих террас, на мебель и так далее, а вот то, что эти расход отобьются, никто не может нам гарантировать.

То же самое, по словам Гарбара, относится и к торговле во внутренних двориках – вряд ли соседям, если они есть, понравится такая активность под окнами. А лишние конфликты, особенно сейчас, когда обстановка и без того накалена, не нужны никому.

Доставка, продолжает предприниматель, тоже имеет свои сложности. Во-первых, оперативно переориентироваться на новый формат способны далеко не все заведения.

Один из вариантов для кафе и ресторанов - работать на зимних ярмарках. Однако, по словам предпринимателей, в такой формат впишутся не все. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Во-вторых, даже те, кто все-таки смог переориентироваться, столкнулся с проблемами, - констатирует Гарбар. – Агрегаторы забирают себе 30 % от стоимости заказа. К тому же система у них работает так: ресторан выполняет заказ, а деньги за него получает через две-три недели. И, к сожалению, сделать с этим ничего нельзя, потому что рынок доставки поделен между двумя-тремя крупными компаниями, и они могут выставлять любые условия. Мы от них зависим, и они это прекрасно понимают.

«РАДУЕТ ГОТОВНОСТЬ К ДИАЛОГУ»

Одним словом, более-менее рабочим является вариант с рождественскими ярмарками. Но и тут, отмечает специалист, не обойдется без подводных камней: мест на всех не хватит, а обороты торговли из ларьков не сравнятся с оборотами торговли полноценных кафе и ресторанов. Поэтому вердикт – нужно работать над проблемой дальше.

Не согласен с видением проблемы Смольным и главный идеолог «ресторанной оппозиции» предприниматель Александр Коновалов.

Другой вариант - "зимние" террасы. Рестораторы, как нетрудно догадаться, критикуют его из-за переменчивой петербургской погоды. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Главная проблема – корпоративы и банкеты, - отмечает Александр Коновалов. – Мероприятия, на которые уже оформлены предзаказы. Нам сейчас, по сути, остается либо возвращать деньги (а денег нет – все уже потрачено на поддержание общепита на плаву), либо сдвигать все на более ранние сроки, максимально утрамбовывать расписание. Это тоже не лучший вариант – во-первых, не все клиенты на такое согласятся, во-вторых, если мы, условно, вместо пятидесяти человек разместим в банкетном зале сто, на эпидемиологической обстановке это тоже скажется не лучшим образом.

Тем не менее, по словам Коновалова, готовность Смольного идти на диалог сама по себе не может не радовать.

- Остается лишь, чтобы это вылилось во что-то одинаково устраивающее всех: и бизнес, и городскую администрацию, и рядовых петербуржцев, - констатирует предприниматель.

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