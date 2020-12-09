Биография Максима Ликсутова: семья, бизнес, государственная служба

Максим Ликсутов. Фото: личный архив.

Максим Ликсутов уже более восьми лет является главой столичного департамента транспорта и одновременно вице-мэром Москвы. Это первый мультимиллионер, который занял руководящую должность в московском правительстве. Перед тем, как прийти в политику, больше 15 лет успешно занимался бизнесом в транспортной сфере. Входил в топ-менеджмент более 10 российских и эстонских компаний, лидирующих на рынке грузоперевозок. В 2013 году Forbes включил его в перечень 200 самых богатых российских бизнесменов.

Детство и юность

Максим Ликсутов родился 19 июня 1976 года в Прибалтике, где впоследствии и началась его трудовая биография. Его родители в молодости переехали в эстонский город Локсу из-под Тулы, поскольку отца пригласили работать на судоверфь. Семья вернулась в Россию лишь в 1998 году.

В школьные годы Ликсутов Максим увлекался подводным плаванием и добился серьезных успехов в этом виде спорта. В подростковом возрасте он три раза становился чемпионом Эстонской ССР, завоевал победу на первенстве скандинавских стран и первенстве СССР. В составе команды показал результат, который был включен в Книгу рекордов Гиннеса.

Образование

Ликсутов Максим Станиславович – обладатель трех дипломов о высшем образовании. Первый из них он получил в 1999 году в Калининградском государственном техническом университете, где изучал финансы и бухгалтерию. Второе высшее образование, тоже финансовое, Ликсутов получил в 2007 году, когда завершил обучение в Российской экономической академии имени Плеханова. Третий диплом, уже по управлению организацией, ему выдан в 2012 году в Международном юридическом институте.

Максим Ликсутов разговаривает на четырех языках: помимо родного русского и эстонского он овладел английским и шведским.

Предпринимательская деятельность

Свой первый бизнес Максим Ликсутов начал еще во время обучения в вузе Калининграда, причем сразу с руководящей должности. Совместно с эстонским знакомым он основал фирму, специализирующуюся на перевозке угля из Кузбасса в таллиннский порт. В скором времени к проекту подключился Рустам Аксененко – сын министра путей сообщения России. С этого момента начался стремительный карьерный рост юного бизнесмена.

В 22 года вместе с родителями Максим Ликсутов переехал в Москву, где продолжил успешно заниматься бизнесом в сферах транспорта, грузоперевозок и логистики. Он был топ-менеджером более десяти компаний – крупнейших игроков рынка. В их числе «Юнитранс», WorldWide Invest, Coal Terminal AS, ТрансКонтейнер, «Первая грузовая компания».

Важным этапом карьеры Ликсутова, ознаменовавшим постепенный переход от грузоперевозок в сторону транспортного сообщения, стала компания «ТрансГрупп». В 2005-2008 годах он входил в совет директоров организации. «ТрансГрупп» стала частью «Трансмашхолдинга», который занялся производством подвижного железнодорожного состава. Главным заказчиком холдинга выступило ОАО «Российские железные дороги».

В 2008 году «ТрансГрупп» и «Российские железные дороги» анонсировали совместный проект «Аэроэкспресс», предполагающий запуск скоростного электротранспорта повышенной комфортности из центра Москвы в столичные аэропорты. В 2009 году Ликсутов Максим стал генеральным директором ООО «Аэроэкспресс». А 28 марта 2011 года Владимир Путин, который на тот момент возглавлял федеральное правительство, оценил достоинства нового электропоезда, проехав на нем из Шереметьево. Во время поездки Ликсутов презентовал премьер-министру планы по развитию системы аэроэкспрессов и произвел благоприятное впечатление. Это событие стало началом его политической карьеры.

Работа в правительстве Москвы

Ровно через месяц после поездки на «Аэроэкспрессе» с Владимиром Путиным Ликсутов Максим Станиславович стал советником Сергея Собянина по вопросам транспорта. Этот пост он занял 29 апреля. А уже 6 декабря возглавил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Меньше чем через 10 месяцев после назначения, 25 сентября 2012 года, он также стал вице-мэром.

В 2005 году Ликсутов Максим получил гражданство Эстонии, но после поступления на государственную службу вынужден был от него отказаться. Также в 2012 году он объявил, что уходит из бизнеса, и принадлежащие ему активы выкупили бывшие партнеры.

Новый заместитель мэра сразу же начал решать актуальную для столицы проблему пробок на дорогах, в том числе за счет организации платных парковок, а также популяризации общественного транспорта и создания для его движения отдельных полос. Внес ощутимый вклад в развитие железнодорожной транспортной инфраструктуры, электротранспорта, велосипедного движения и каршеринга. В 2014 году совместно с мэром Москвы начал сокращать число троллейбусных маршрутов, а в 2018 году на замену троллейбусам пришли первые электробусы.

В своей работе стремится следовать современным тенденциям, в том числе по повышению экологической безопасности и цифровизации транспортной инфраструктуры. Курировал внедрение электронных проездных карт «Тройка» и оснащение московского метро Wi-Fi.

Одно из последних решений вице-мэра касается модернизации трамвайной инфраструктуры. Теперь управлять трамваями будет Мосметро. Ожидаемый эффект от реформы – ускорение движения трамваев и повышение комфорта пассажиров.

В 2019 году Максим Ликсутов стал членом совета директоров ПАО «Аэрофлот», в 2020 году снова вошел в топ-менеджмент этой авиакомпании.

Личная жизнь

Максим Станиславович Ликсутов холост: после развода, который состоялся летом 2013 года, он больше не вступал в брак. Бывшая жена Татьяна ранее работала в модельном бизнесе. Она получила часть активов, которыми владел экс-супруг до поступления на госслужбу. В настоящее время является владелицей ресторана итальянской кухни и одной из самых богатых жительниц Эстонии.

В браке родилось двое сыновей – Оскар и Роберт. После развода дети остались с матерью.