Директор Эрмитажа рассказал, как музей сэкономил 30 миллионов рублей на энергосбережении. Фото: пресс-служба Heineken.

Десять лет назад главный музей Петербурга – Эрмитаж – начал масштабную работу по снижению потребления тепла и энергии. Вопрос экономии ресурсов для Зимнего дворца стоял остро. Общая площадь здания – 233 тысячи квадратных метров, из которых 100 тысяч занимает экспозиция. Чтобы обеспечить сохранность капризных экспонатов и комфортное пребывание гостей в залах и других помещениях, музей тратит огромные ресурсы. Только за освещение Эрмитажа отвечают более 70 тысяч ламп. Все это не только деньги, но и влияние на окружающую среду.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ

Первые важные шаги навстречу энергоэффективности музей сделал около двадцати лет назад. Тогда провели исследование по теплопотери здания. В процессе специалисты выяснили, что до 60% тепла уходит через крышу и чердак. Ремонт кровли стал отправной точкой на пути внедрения энергосберегающих и других технологий. За прошедшие годы Эрмитаж добился немалых успехов в этом направлении – потребление тепла снизилось на 40%, а электричества – на 20%. В деньгах это около 30 миллионов рублей. Достичь таких результатов удалось за счет утепления контуров зданий, замены ламп накаливания на светодиодные, установки специального оборудования, которое регулирует мощность вентиляции, модернизации электросети и других проектов.

- Энергосбережение – важнейшая часть для цивилизации вообще и для нас, музея, в частности, - отметил во время пресс-конференции Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. - Многие технологии сегодня развиты, но в музейном деле они применяются если не впервые, то далеко не всюду. Мы выполняем социальную миссию – устанавливаем ориентиры, создаем образцы, чтобы люди смотрели на наш опыт.

Занять место в авангарде Эрмитажу помог бизнес. В 2018 году экологические инициативы музея поддержала компания HEINEKEN. Она выступила партнером по программе энергоэффективности. В рамках проекта выделено около 10 миллионов рублей, которые направили на закупку и монтаж энергосберегающего оборудования для зданий Малого Эрмитажа и Главного Штаба.

Фото: пресс-служба Heineken.

«СБЕРЕЖЕНИЕ ЭНЕРГИИ – БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ»

Началось сотрудничество с установки роллетных ворот перед историческими каретными въездами в Главный штаб. Они плотно закрывают весь периметр арки и сохраняют тепло внутри атриума. Также для оптимальной работы системы вентиляции Главного Штаба закупили и установили 10 частотных преобразователей. Они позволяют контролировать мощность работы вентиляционных систем, плавно менять скорость воздуха, который предназначен для обдува атриумных стекол и предотвращения образования конденсата. В результате большую часть времени вентиляционная система работает лишь на 45-60% от предельной мощности, а энергопотребление снизилось примерно на 20-25%.

- Казалось бы, какая связь? Эрмитаж – это искусство, мы – бизнес, а тут еще вдруг появляется тема энергосбережения. И на первый взгляд наша пивоваренная компания не имеет к этому прямого отношения, - говорит директор по корпоративным вопросам компании HEINEKEN в России Кирилл Болматов. - Но сбережение энергии – это будущее планеты и человечества, и нам важно, чтобы это будущее было, и чтобы в нем могло существовать и искусство, и наш бизнес. Поэтому мы с удовольствием присоединись к проекту Эрмитажа. Мы присоединились и помогаем музею экономить не только деньги, но и сокращать углеродный след.

НОВЫЙ ГОСТ

Еще одним крупным проектом стала установка на подстанции в Малом Эрмитаже двух активных фильтров, регулирующих качество электроэнергии. Это не дает сетям перегреваться и снижает вероятность выхода из строя дорогостоящего оборудования. Кроме того, фильтры сами по себе экономят порядка 1-2 процентов электроэнергии на своем участке. Управляется это оборудование с модернизированного диспетчерского пульта.

Также в музее заменили источники света. Из установленных 71 266 ламп, 65 273 теперь энергосберегающие. Из них больше 20 тысяч – светодиодные. Это позволило в семь раз сократить потребление энергии.

- Когда мы начали плотно заниматься светом, поняли, что в стране нет ГОСТов на светодиодное музейное освещение. Все нормативные акты на эту тему приняты еще в 80-х годах, - объясняет заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Алексей Богданов. – Совместно с Минкультом Эрмитаж разработал новые ГОСТы, которые были приняты в 2020 году. Этому предшествовала огромная работа.

Кроме того, Эрмитаж продолжает «Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2019-2023 гг.». Бюджет программы составляет 2,9 миллиона евро. В ближайшем будущем предстоит оснастить основной комплекс зданий новым энергосберегающим оборудованием, внедрить и развить системы автоматизации и управления работы инженерного оборудования, оптимизировать системы электроснабжения музея и решить другие задачи.

Фото: пресс-служба Heineken.

КСТАТИ

15 лет совместной работы

Сотрудничество Эрмитажа и HEINEKEN началось еще 15 лет назад. За эти годы реализованы и другие социально-значимые проекты. Вместе партнеры много лет проводили фестиваль «Музыкальный Эрмитаж» и образовательный проект «Прошлое на кончиках пальцах» для слепых и слабовидящих детей. В 2014 году компания помогла организовать в Эрмитаже выставку «Виллем II и Анна Павловна» в рамках перекрестного года культуры в России и Голландии и европейскую арт-биеннале Monifesta 10. Годом позже компания передала в дар музею представленные на биеннале работы художника Ясумаса Моримуры из проекта «Эрмитаж 1941 – 2014». А в 2016 году на средства HEINEKEN Эрмитаж отреставрировал картину «Новый рынок в Амстердаме».

- Мы сотрудничали в разных направлениях и всегда выбирали то, что на данный момент было интересно и Эрмитажу, и нам, - рассказал Кирилл Болматов. – Когда мы подумали об энергоэффективности, сотрудники подсказали, что лучше устроить не разовую акцию, а целую трехлетнюю программу.

В 2021 году успешное сотрудничество партнеров продолжится. Эрмитаж и HEINEKEN запланировали совместный образовательный проект.