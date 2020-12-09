«Улучшения есть»: Малыш, семья которого умерла от коронавируса, пошел на поправку

Мать мальчика лежала на ИВЛ, когда родила ребенка Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге продолжают заниматься судьбой младенца, семья которого умерла от коронавируса. Напомним, мама, бабушка и дедушка ребенка заболели за несколько недель до долгожданного события - 36-летняя Светлана скоро должна была родить. Всех троих срочно госпитализировали, но врачи не смогли помочь. Все трое скончались. Сначала от ковида умер 64-летний отец Светланы Кирей, потом сама роженица, а еще через день ушла и ее 61-летняя мать. К счастью, медики вовремя сделали Светлане кесарево сечение и спасли малыша. Мальчик родился недоношенным, его состояние было стабильно тяжелым. Но куда печальнее тот факт, что малыш с первого дня своей жизни оказался сиротой. Официально отца у ребенка нет, так как, как говорят друзья Светланы, женщина забеременела от коллеги по работе, но на совместную жизнь с ним так и не решилась.

Дедушка ребенка не дожил два дня до появления малыша Фото: СОЦСЕТИ

Тем не менее, как только о трагедии в семье стало известно общественности, объявился возможный биологический папа ребенка. Мужчина пообещал, если ДНК подтвердит, что это его сын, то он заберет его себе. В противном случае мальчика усыновит тетя. "Комсомолка" узнала подробности этой истории.

- Улучшения есть: ребенок набирает вес, чувствует себя хорошо, - обрадовала "КП-Петербург" пресс-секретарь аппарата уполномоченного по правам ребенка по Санкт-Петербургу Александр Попейко. - Как было сказано ранее, при сохранение положительной динамики он будет еще не менее трех недель под наблюдением врачей.

Вся семья ребенка погибла Фото: представлено друзьями семьи

Что же касается суда, то как стало известно "КП", судебное слушание, в рамках которого будет проведена экспертиза ДНК, пока не началась.

- К сожалению, такие судебные процедуры занимают длительный срок. Экспертиза будет проводиться только в рамках судебного разбирательства, на основании определения суда, в котором будет указана конкретная организация для проведения генетической экспертизы, - пояснили в аппарате детского омбудсмена.

К слову, возможный отец нашел общий язык с тетей ребенка, которая согласилась подождать ДНК-экспертизу.

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