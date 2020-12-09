Рукописи Ломоносова в безопасности: в Петербурге досрочно ввели в эксплуатацию новое здание архива РАН

Новое здание архива появилось на пересечении улиц Киевской и Заозерной. Фото: пресс-служба Министерство науки и высшего образования РФ

Эффектное, наполовину «стеклянное» здание теперь возвышается на пересечении улиц Киевской и Заозерной. Оно построено на территории, где раньше располагались знаменитые Бадаевские склады. Новое помещение, где теперь будут храниться архивы Российской академии наук, обустроено по всем современным стандартам.

- Новое здание архива обеспечит сохранность нашего наследия – важных исторических материалов, количество которых с каждым годом только увеличивается, - отметил Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. - Уверен, работа с документами богатого архивного фонда России будет способствовать в том числе воспитанию молодого поколения, ведь именно официальные документы способны представить нам полную картину знаменательных событий, не допуская фальсификации истории.

Дополнительное помещение потребовалась РАН, потому что места для хранения особо ценных документов не хватало. Поэтому в 2012 году начали строить новое здание архива площадью 18 тысяч квадратных метров.

Теперь, когда на защиту исторического наследия встали в том числе современные технологии, можно не опасаться за микрофильмы и разноформатные негативы, рукописи Ломоносова и документы XVIII-XIX веков. Для того, чтобы создать первоклассные условия для хранения этих ценностей, в новом помещении есть все необходимое. Общая стоимость строительства архива составила более 2,5 миллиардов рублей.

- Ввод нового здания Санкт-Петербургского филиала Архива РАН в эксплуатацию – радостное долгожданное событие, – подчеркнул директор Архива Российской академии наук Александр Работкевич. – Я рад в первую очередь за сотрудников нашего филиала, получивших новое оборудование, позволяющее хранить, создавать цифровые копии и реставрировать ценнейшие документы.

Ввести в эксплуатацию новое здание архива должны были в 2021 году. Однако подрядчик справился с задачей раньше, и дополнительное хранилище уже стало частью Петербурга. Уже совсем скоро сюда начнут завозить уникальные документы.