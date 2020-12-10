Жесткие меры в ответ на удержание силовиков: Почему во время антикоронавирусного рейда в Петербурге применили силу

"Комсомолка" разбиралась в конфликте силовиков и рестораторов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге подогревают скандал вокруг ночного рейда силовиков по городским барам, которые работали, несмотря на антикоронавирусный запрет властей. Бизнесмен и ресторатор Александр Коновалов пошел открыто против ограничений и создал «карту коронавирусного сопротивления». Это бары, которые поставили прибыль выше ситуации с заболеваемостью в городе и открыли свои двери для всех желающих после 23:00. Хотя власти и заявляли официально, что какое-то время стоит прекратить работать по ночам. Больницы переполнены, врачи работают на пределе – город на грани тотального локдауна.

Однако некоторые рестораторы закрыли глаза на все призывы и запреты. После этого сотрудники Смольного, Следственного комитета, полиции и Росгвардии и наведались с рейдами по заведениям. В одном из них в этот момент находились сотрудник полиции и Смольного «под прикрытием». Когда силовики постучали в дверь работающего бара, сотрудники решили их не пропускать. После этого «тайные агенты» решили сами открыть двери, но, как говорят власти, их стали удерживать работники бара. После этого и было решено применить силу. Дверь взломали, а силовики в масках уложили всех на пол.

Силовики и Смольный прошлись по барам Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Александр Коновалов в свою очередь пошел в наступление и опубликовал сразу два поста в своих соцсетях. На первом он показал, как силовики ломают дверь ресторана и кладут всех в пол. На кадрах видно, что некоторым присутствующим в баре достается несколько раз дубинкой от силовиков в масках (посетители это или сотрудники заведения - неясно). Кадры с камеры наблюдения сопровождаются эмоциональным постом.

- Беспредельный взлом двери силами взвода правоохранителей. Жестокое избиение дубинками девушек, одна из которых беременна. Смотрите видео, - призывал Коновалов. - Делайте максимальный репост. Это наша «власть», способная бороться только со своим народом. А мы все равно работали, работаем и будем работать. На всякий случай прощаюсь. Я, видимо, следующая показательная жертва.

Применение дубинок попало на видео Фото: instagram.com/alexandrkonovalov2/

Не будем задаваться вопросом, что делает беременная девушка в баре в ночное время, забывая обо всех запретах власти и игнорируя меры профилактики коронавируса. Подтверждения наличия беременной в баре пока нет. Сам же ресторатор в посте возводит себя в ранг «сакральной жертвы» в борьбе с режимом.

Брам запретили работать в ночное время Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Сами силовики в публичную полемику с провокационными постами ресторатора не вступают. В полиции «КП» неофициально объяснили, что их сотрудники силу не применяли (на видео не отличить, сотрудник какого именно ведомства применил дубинку). Источник в Росгвардии в свою очередь отметил, что у них информации о беременных девушках нет. Там уточнили, что если кто-то пострадал во время рейда, то должно быть подано заявление в полицию. По информации «КП», никаких заявлений в МВД после рейда не поступало.

В Росгвардии уточнили, что все необходимые комментарии уже дали власти. Видео комментировал вице-губернатор Евгений Елин, который заявил, что силовики высвобождали «коллегу и чиновника Смольного», которые стали «заложниками». По его словам, жесткие меры были приняты после того, как к сотрудникам применили «физическое воздействие».

Пресс-секретарь президента в свою очередь, комментируя скандал СМИ, заявил, что Петербург, к сожалению, находится у красной черты.

- Там очень напряженная ситуация, и власти региона делают все возможное, чтобы справиться с этой огромной волной эпидемии. И на этом фоне какие-то ресторанные протесты - это просто неуважение к людям, - заявил Дмитрий Песков.

В случае, если во время рейда были пострадавшие, они должны обратиться с заявление в правоохранительные органы, которые дадут оценку действиям силовиков.

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