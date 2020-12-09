Следком возбудил два уголовных дела после ночной работы баров вопреки запрету в Санкт-Петербурге

После ночной работы трех баров в Санкт-Петербурге Следком возбудил два уголовных дела. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет возбудил уголовное дело на бары, работавшие ночью в центре Санкт-Петербурга вопреки запрету властей. Напомним, всему общепиту Северной столицы велели закрывать двери после 23:00 из-за угрозы распространения коронавируса. Но отдельные увеселительные заведения взбунтовались, создали «карту сопротивления» и открыто бросили вызов Роспотребнадзору и Смольному, ссылаясь на то, что иначе им не выжить. Особенно рестораторов возмутил полный запрет на работу с 30 декабря по 3 января.

Накануне, в ночь с 8 на 9 декабря 2020 года, в городе на Неве прошли надзорные рейды, в которых поучаствовали уже сотрудники Следкома. По мнению вице-губернатора Евгения Елина, такие «ковид-диссиденты» вносят раскол в общество и подставляют других честных предпринимателей. Судя по возбужденным уголовным делам, теперь за бары взялись основательно.

- Неустановленные лица из числа руководителей коммерческих структур в трех барах с 5 до 9 декабря оказывали услуги потребителям в сфере общепита, не отвечающие требованиям безопасности и создающие реальную угрозу жизни и здоровью людей. Также заведения работали в нарушение требований федерального закона и постановления правительства Санкт-Петербурга, - объясняют претензии в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Добавим, что деятельность трех упомянутых баров прекращена и более того – строго запрещена. К ним имеют претензии и сотрудники Роспотребнадзора, возбудившие дело об административном правонарушении. Следователи продолжают устанавливать всех виновных, которым грозит реальный срок - до 6 лет лишения свободы и крупный штраф.

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