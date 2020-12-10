Огромную голову нашли на намыве в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

Пейзажи намыва органично украсила огромная пенопластовая голова. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург - город контрастов. Если в одной части лошадь откусила нос загулявшему посетителю караоке-бара, то в другой вполне может лежать огромная голова, размером с мусорный контейнер. Почему нет? Причем располагаться объект будет на песчаных дюнах намыва Василеостровского района, чтобы окончательно создать сюрреалистичную картину, достойную кисти самого Сальвадора Дали.

- Странное это место - наша пустыня, - написал один из петербуржцев жителей в паблике ВКонтакте местного жилого комплекса.

Сделанное им фото несказанно удивило соседей. Некоторые тут же вспомнили Пушкина, у которого в поэме «Руслан и Людмила» был эпизод с торчащей из земли головой былинного богатыря.

Голову на песке нашел один из местных жителей. Фото: vk.com/yaromantic

А другие горожане вспомнили, что не так давно эта голова уже попадала в соцсети: «Похожая лежала во дворе на Уральской улице около помойки неделю назад».

Вероятно, гигантское изваяние, которое просто не влезло в контейнер, кто-то притащил на окраину района, где лишь летают чайки и бродят одинокие люди с собаками.

Сама голова оказалась сделанной из пенопласта. Ее предназначение остается загадкой.