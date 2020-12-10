Смольный рассказал о новогодних рейдах в барах и церквях

Проверки охватили уже около 50 000 объектов Санкт-Петербурга, по их итогам составила 1200 протоколов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Проверки баров и ресторанов, устраивающих ночные посиделки, продолжатся. Об этом предупредил руководитель Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасной деятельности Санкт-Петербурга Александр Ситов.

– Сила применялась один раз в ответ на неправомерные действия так называемых предпринимателей: тяжело так их назвать, ведь они открыли заведение в жилом доме, без кассовой техники, без лицензии на алкоголь. И сила применялась адекватная, – заверил Ситов. – Нужно дождаться окончания следственных действий. После этого можно будет окончательно доказать правоту правоохранительных органов.

В целом же, по словам Ситова, проверки идут крайне лояльно. Они охватили уже около 50 000 объектов, и по итогу составили всего 1200 протоколов о нарушениях.

– Позиция ресторанного сообщества сильно изменилась в сторону нормальной: все резко начали соблюдать предписанное, – добавил Ситов. – Количество жалоб со стороны добросовестных рестораторов сведено практически к нулю.

С организаторами мероприятий, наученными «уроками Басты», тоже проблем пока не возникало.

– Изначально концерт был согласован, поэтому рейдовая проверка туда не направлялась, но проверка Комитета по культуре выявила нарушения по рассадке и числу зрителей, – объяснил первый заместитель председателя комитата по культуре Борис Пиотровский. – Информацию передали в Роспотребнадзор, затем обратились в суд.

По словам Пиотровского, среди государственных и негосударственных театров на сегодня не нашли ни одного нарушителя: все они открыты и заполняют залы на 25 процентов. Продолжается работа с агрегаторами, продающими билеты на уже отмененные мероприятия: порой их снимают с продажи с задержкой.

– В преддверии Нового года мы ведем мониторинг соцсетей, – добавил Ситов. – Если узнаем об организованных вечеринках, то возможны рейдовые операции с сотрудниками полиции.

А вот церкви рейды не охватят.

– В церковном сообществе стандарты восприняты, все меры принимаются. Да и как вы представляете себе рейд в церкви? – рассуждает Ситов. – Рейд приходит туда, где сначала мониторинг выявил несоблюдение требований, затем было легкое административное правонарушение, позже – визит полиции. В случае с храмами в столько жестких проверках никакой необходимости нет.

Как отметил председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Кирилл Соловейчик, город вышел на принципиально другой уровень взаимодействия с бизнесом: чиновники с предпринимателями «в постоянном контакте».

– Но бюджет не бездонная бочка, его возможности не неисчерпаемы: много денег потрачено на врачей и на систему здравоохранения в целом, – отметил Соловейчик. – Именно поэтому нельзя просо взять и раздать всем денег. Обороты бизнеса несопоставимы с бюджетом.

Будут ли смягчены противоковидные меры в новогодние праздники и как именно, покажет только статистика заболеваемости. По словам Соловейчика, Смольный «смотрит на ситуацию вместе с Роспотребнадзором, и, если она улучшится, город пойдет навстречу».