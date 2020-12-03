«Не кучковаться и не привлекать туристов»: Смольный объяснил цели новогодних ограничений в Санкт-Петербурге

Смысл петербургских новогодних ограничений – воспользоваться шансом остановить рост заболеваемости с наименьшими потерями для экономики. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург найдет под елочкой закрытые рестораны, пустые театры и отсутствие праздничных мероприятий. Вице-губернатор Евгений Елин объяснил, чем руководствовался Смольный, разрабатывая для города новогодние ограничения, и к чему это приведет.

УРОКИ БАСТЫ

– Общая логика такая: мы заложили в ограничения три идеи, – рассказывает Елин. – Первая: снизить туристическую привлекательность города. Мы очень любим гостей, но, извините, не в этом году, приезжать к нам пока не надо. Вторая: не надо кучковаться, давайте рассредоточимся и вспомним, что Новый год – семейный праздник, который встречают дома. Третья (эту меру мы назвали «Уроки Басты»): мы вынуждены снизить риск заражения при проведении крупных мероприятий, ведь в нашей культурной столице жителей, стремящихся попасть на концерт, не пугает даже перспектива встретить Новый год на больничной койке.

Кафе и рестораны будут ограничены во времени работы с 25 декабря и по 10 января, причем с 30 декабря по 3 января – закрыты полностью. Власти настоятельно советуют воздержаться от корпоративов и банкетов.

– Никаких тотальных проверок не планируем, но мы уже определили объекты, которые могут представлять наибольший риск, – отметил Елин. – В первую очередь те, где возможны несанкционированные массовые мероприятия. Задача – предотвратить их. Будут работать «горячие» линии и ситуационный штаб, будут сформированы рабочие команды, которые смогут выехать в случае злостного нарушения порядка.

Массовых хороводов вокруг елочки на Дворцовой в этом году также не будет. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ИРОНИЯ СУДЬБЫ

Единственный новогодний праздник, которому дадут чуть больше свободы, – это Рождество: ему позволили провести традиционную ярмарку на Манежной и даже не закрывать метро во время ночных служб с 6 на 7 января.

– Мы стремимся, чтобы жители больше времени проводили на воздухе, а не толпились в ресторанах и ТЦ: это куда более безопасно, – говорит Елин. – Поэтому ярмарку оставили, но убрали в рамках нее все досуговые мероприятия: не будет ни аниматоров, ни сцены, ни хороводов с песнями и плясками. Останутся световое оформление и часть торговых ларьков. Глав районов также просим обеспокоиться вопросом и разместить на улице дополнительные ларьки, чтобы жители могли выпить кофе или чаю и съесть бутерброд в фабричной упаковке.

Предполагается, что ограничение в 50 человек будет действовать и на церковных службах: решения РПЦ обычно поддерживают все ограничительные меры гражданских властей.

А вот зоопарк – тоже, казалось бы, открытое пространство – для посетителей закроют. Цель все та же: не привлекать в город туристов – в частности, родителей с детьми. По той же причине закрывают и театры, и музеи, как то Эрмитаж, Русский музей.

– А вот бани и сауны будут работать, и этому есть два резона, – продолжает Елин. – Во-первых, хотелось, чтобы жители чистыми входили в Новый год: далеко не у всех дома есть ванна, к сожалению. Во-вторых, по мнению медиков, вирус негативно реагирует на температуру и не представляет большую угрозу.

Смольный настоятельно просит туристов из других регионов отложить поездки в Петербург до лучших времен. Фото: Олег ЗОЛОТО

ПОЛИКЛИНИКА НА ПРОВОДЕ

Смысл всех новогодних ограничений – «воспользоваться ситуацией, которую дает рабочий график» и воспользоваться хрупким трендом на замедление роста заболеваемости и на выход на плато с наименьшими для экономики потерями. Ведь именно в зимние каникулы это сделать проще всего: как раз две показательные недели народу не нужно ходить на работу, а отрицательная нагрузка на экономику будет минимальной.

– Если удастся снять риск роста заболеваемости, новогодние ограничения впоследствии снимем, – заключил Елин. – Если же заболеваемость станет расти, то новых ограничений до Нового года вводить дополнительно все равно не планируем.

На сегодня в городе развернуто почти 11 тысяч коек, а к бою курантов их число увеличится еще на 2,5 тысячи. Около пяти-шести процентов коек свободы. Ситуацию в Смольном называют не критической, но очень напряженной.

– До Нового года решим проблему дозвона в поликлиники, – обещает Елин. – Вызов врача на дом будем принимать через номер «122», для этого вводим новые мощности в колл-центр. Сейчас это новшество уже тестируется в двух районах города. К началу 2021 года проблема долгого дозвона в поликлиники уйдет.

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