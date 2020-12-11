Линейный парк протяженностью 3,5 км появится на Васильевском острове

Парк-променад с велосипедной и пешеходной дорожкой появится на Васильевском острове. Фото: Администрация Василеостровского района

В Петербурге представили концепцию нового общественного пространства на Васильевском острове. Линейный парк появится вдоль Морской набережной. На целых 3,5 километра протянутся пешеходные и велосипедные маршруты. Преобразится территория между набережной и Западным скоростным диаметром – сейчас она больше напоминает пустырь.

Разрабатывали концепцию с учетом пожелания местных жителей. Горожане хотят настоящий парк, поэтому предусмотрено максимальное озеленение. Кроме того, вдоль дорожек оборудуют места для отдыха со скамейками, навесами, детскими площадками. Сделают полноценное освещение, в том числе и декоративное. Так что гулять по территории будет не страшно и вечерами.

Протяженность променада составит 3,5 километра. Фото: Администрация Василеостровского района

– Предложены также дополнительные пешеходные переходы через Морскую набережную и инфраструктура для маломобильных групп населения, – рассказывают в администрации Василеостровского района.

Кстати, Линейный парк пройдет и мимо сквера Александра Володина, который сделают на искусственном острове в устье реки Смоленки. Это отдельный проект, но он будет перекликаться с парком, ведь территория смежная. Сквер планирую поделить на зоны для прогулок и отдыха, а также высадить там сотни новых деревьев и кустарников.

Линейный парк пройдет вдоль Морской набережной. Фото: Администрация Василеостровского района

Что касается Линейного парка, сроки его строительства пока не называются. Сейчас идет первый этап благоустройства, включающий обсуждение с местными жителями. Петербуржцы могут ознакомиться с предложенным проектом и высказать свои замечания и идеи до 1 февраля 2021 года.

– В следующем году под контролем администрации Василеостровского района на основании данной концепции и с учетом мнения жителей будет разработана проектно-сметная документация благоустройства Линейного парка в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», – рассказали в администрации района.

Концепцию предстоит обсудить с жителями города. Фото: Администрация Василеостровского района

К слову, петербуржцы уже начали высказывать свое мнение по поводу концепции в соцсетях. И предлагать свои варианты для развития этой территории.

– Выглядит прекрасно, парк-променад – это то, чего действительно не хватает моему району, вместо пустырей и убогих гаражей, – пишет петербуржец Александр.

– Если парк будет пользоваться популярностью, стоит изначально предусмотреть места для установки НТО в летний период – мороженое, соки, воды. И выделить какое-то место для проведения небольших мероприятий муниципального значения, например, проведение мастер-классов для детей ко Дню защиты детей, – говорит местная жительница Екатерина.

Вдоль дорожек сделают места отдыха. Фото: Администрация Василеостровского района

НА ЗАМЕТКУ

Замечания и предложения горожане могут направить в администрацию Василеостровского района до 1 февраля 2021 года письмом по адресу: 199178, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 55, или на электронную почту tuvo@gov.spb.ru.