Зоны у воды и много зелени: Сквер Александра Володина благоустроят в Санкт-Петербурге

В Петербурге благоустроят сквер Володина. Фото: vk.com/vonews

В Петербурге планируют преобразить зеленую территорию в устье реки Смоленки – сквер Александра Володина. В городе завершили проектирование нового паркового пространства на Васильевском острове. Об этом рассказали в официальной группе Василеостровского района в соцсети.

На территории высадят новые деревья и кустарники. Фото: vk.com/vonews

Сейчас сквер не сильно похож на общественное пространство, у территории нет никакой планировки и ей явно требуется благоустройство. В будущем сквер поделят на комфортные зоны для прогулок и отдыха, установят там скамейки, оформят различными посадками. Так, например, одних только кустарников планируют высадить больше 3 тысяч. Кроме того, к существующим на территории березам, тополям и ивам добавят еще больше трех сотен деревьев.

Сейчас территория выглядит так. Фото: vk.com/vonews

– Проектируемый сквер со всех сторон окружен водой, поэтому морской характер территории подчеркнут применяемыми элементами благоустройства. Для отдыхающих предусмотрены оборудованные места у воды, откуда открываются обзорные виды на акваторию Финского залива и устье реки Смоленки, – рассказывают о проекте в администрации.

Зеленая зона в устье реки Смоленки преобразится. Фото: vk.com/vonews

Пока сроки выполнения работ в сквере не называются, однако в ближайшее время состоится презентация самого проекта, после чего будущее этой территории на Васильевском острове станет яснее. Кроме того, на намыве острова в будущем планируют создать «Линейный парк». Территория у Смоленки будет с ним перекликаться.

Новое место для прогулок появится на Васильевском острове. Фото: vk.com/vonews

Напомним, что безымянный сквер у воды получил имя совсем недавно – в 2019 году. Его решили назвать в честь Александра Володина – драматурга и сценариста, автор пьес «Пять вечеров», «Старшая сестра», «Осенний марафон» и «Звонят, откройте дверь».