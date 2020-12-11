Умер звезда фильма "Вечный зов" Николай Иванов

Умер Народный артист России Николай Иванов / Фото: ТЮЗ

В Санкт-Петербурге в пятницу, 11 декабря 2020 года, умер знаменитый актер, звезда многосерийного фильма "Вечный зов" Николай Николаевич Иванов. Народному артисту России было 77 лет. О его кончине сообщили в Театре юного зрителя Северной столицы, где Иванов служил долгие годы.

- Нет слов, способных выразить, насколько велика эта потеря – для театра, для родных и близких артиста, для его поклонников, для всех нас. Мы будем помнить нашего НикНика невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни – театру. Лучезарным, остроумным, доброжелательным и бесконечно обаятельным человеком, - сообщили в театре.

Смерть артиста наступила после продолжительной болезни. Причиной кончины стала сердечная недостаточность.

Николай Иванов родился 22 января 1943 года в Тихвине, Ленинградской области. В 1963 году окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе, где играл до последних дней жизни. В кино артист начал играть в начале 60-х годов. Всеобщая любовь к нему пришла за роль Ивана Савельева в картине "Вечный зов", за которую он был приставлен к Государственной премии СССР.

О дате и месте прощании с артистам будет сообщено позже.

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