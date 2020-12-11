«В Эрмитаже скромнее»: Как выглядит самая дорогая квартира Санкт-Петербурга за 750 миллионов рублей

Элитная квартира обставлена антикварной мебелью из Европы. Фото: "Авито"

Петербуржцам красиво жить не запретишь даже в суровый период пандемии. В Северной столице выставили на продажу самую дорогую квартиру в городе. Она находится на Большой Пушкарской улице и стоит 750 миллионов рублей. За эти деньги покупатель получит двухуровневую 7-комнатную жилплощадь, которая больше напоминает музей.

Квартира эта двухуровневая. Фото: Авито

На 539 квадратных метрах расположились 4 туалета, столько же ванных, несколько каминов, антикварная мебель и даже белоснежный рояль. Где-нибудь в историческом особняке все эти вещи были бы обнесены оградой и защищены сигнализацией. Здесь же к ним можно не просто прикасаться, а использовать по прямому назначению.

В ней 7 комнат. Одна другой наряднее. Фото: Авито

- Атмосферная двухуровневая квартира с авторскими интерьерами каждого из семи залов. Антикварная мебель из Европы. Современная техника. Нескромная роскошь! – говорится в объявлении о продаже.

Пока это самая дорогая квартира в городе

По словам продавца – представителя собственника, уникальна эта квартира еще и тем, что здесь раньше никто не жил. Один очень богатый человек обустроил ее под себя, но потом его планы изменились.

В дорогой квартире 4 туалета и столько же ванных. Фото: Авито

На вопросы о том, подлинные ли фотографии выложены в сеть, мужчина обижается и уверяет, что вживую все еще лучше, а он вообще-то честный человек. На просмотр готов записать в любое время совершенно бесплатно. Ведь если даже что-то вам не понравится, вы хотя бы получите эстетическое удовольствие.

Здесь есть даже рояль. Фото: Авито

- Могу вам сказать, что в Эрмитаже скромнее, - говорит он. – Если вы были в Лувре, то единственное, с чем можно сравнить эту квартиру – апартаменты Наполеона III. Больше мне ничего не приходит на ум.

Царские уборная. Фото: Авито

Продавец элитной недвижимости с пониманием относится к тому, что сразу 750 миллионов у покупателя может не быть. Поэтому согласен на рассрочку. Единовременно предлагается оплатить всего лишь одну десятую часть – 75 миллионов, а потом оплачивать остаток в течение 5 лет.

Любопытное дизайнерское решение: спальня совмещена с лаунж-зоной, где есть прозрачная душевая кабинка. Фото: Авито

КОМПЕТЕНТНО

Анна Хрюкина, риэлтор: Музейными интерьерами уже никого не удивишь

- Конечно, по цене это предложение уникально. Но только музейными интерьерами уже никого не удивишь. Сейчас популярен минимализм, скандинавский стиль, покупатели недвижимости в первую очередь смотрят на то, чтобы цена соотносилась с качеством, а в доме было комфортно. Дизайн в стиле «дорого-богато» был востребован лет 30 назад.

Кому достанется эта резиденция - вопрос времени. Возможно, нескольких лет. Фото: Авито

Думаю, продать эту квартиру будет сложно. Обычно такое жилье долго ждет своего покупателя, порой лет 10 или больше. И зачастую не дожидается.

Но если даже кто-то купит эту квартиру, то скорее всего, это будет какой-нибудь иностранец, влюбленный в Петербург. И приобретет он это жилье просто для души. Сейчас, кстати, это довольная частая тенденция, когда жители других стран покупают недвижимость в центре Петербурга просто из-за того, что любят наш город.