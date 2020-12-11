«Я боюсь, что он выйдет из колонии и захочет меня найти»: Три года назад муж Риты Грачевой отрубил ей руки

Три года назад жизнь Риты перевернулась Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ровно три года назад, 11 декабря 2017 года, страну потрясла чудовищная история из подмосковного Серпухово. Там ревнивый муж вывез жену Маргариту Грачеву в лес и стал над ней издеваться, требуя признаться в измене. А потом достал топор и отрубил Рите кисти. Женщина чудом осталась жива, одну руку удалось спасти, а на вторую поставили протез. Сейчас у Грачевой новая жизнь. Она переехала с двумя детьми в Санкт-Петербург, встретила здесь свою вторую половинку и вновь вышла замуж. Маргарита счастлива в браке, но о том дне она до сих пор вспоминает с содроганием.

- Хотела бы ли я что-то изменить, если вернуть время назад? Сложный вопрос, я иногда его себе задаю, - призналась "КП-Петербург" Маргарита. - Никакой пиар, никакая известность такого рода не сравнится с тем, что я жила с двумя руками. Я не вспоминаю прошлое, живу будущим и настоящим. И понимаю, что теперь это моя ситуация и у меня есть лицо в теме домашнего насилия, я хочу продвигать эту тему и надеюсь мы куда-нибудь сдвинемся. Я мечтаю, что в старости я с уверенностью сказала бы: "Нет, я бы ничего не поменяла". Мне нравится не то, что произошло, а то, что все получилось и будущее такое. Сейчас я счастлива. И я написала книгу - "Счастлива без рук". Я там не врала. Это новая жизнь, но все равно, когда ты вспоминаешь жизнь с руками, это несравнимо. Мне говорят, что я пропиарилась, но я бы никому не пожелала такого пиара.

Рита Грачева для ИД "Комсомольская правда" написала книгу Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

"Комсомолка" ранее писала, что избранником красавицы стал петербургский строитель, музыкант и кандидат в мастера спорта по шахматам Максим Андрющенко. Для обоих супругов этот брак второй. И сейчас они уверены, что их любовь способна залечить все прошлые раны.

- Я мужа люблю, он меня любит. Я не сижу, не плачу, но все равно не могу стопроцентно сказать, что я ничего бы не поменяла, если бы была такая возможность, - рассуждает Рита. - Моя истории получила огласку. Когда говорим о проблеме домашнего насилия, мы двигаемся вперед в плане регулирования законодательства. Молчать точно нельзя.

Рита счастлива с новым мужем Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правда, Маргарита признается - она опасается того дня, когда тиран выйдет на свободу.

- Он получил 14 лет колонии строго режима, - поясняет Грачева. - Но никакой срок не вернет мне рук. Первоначально он мне передавал записку, я писала об этом в книге. Но сейчас никаких контактов с ним нет. И я этому рада, я не хочу. Его лишали родительских прав, чтобы он не только со мной не контактировал, но и с детьми. Единственное, когда он выйдет, я боюсь, что он захочет меня найти. Пока со стороны государства никакой защиты нет. Хорошо бы было, если бы у него был электронный браслет. Я бы хотела получить охранный ордер, чтобы он не приближался ко мне.

- Маргарита, а как вы проводите этот день?

- Сейчас повезу ребенка на фигурное катание, довариваю суп. Я не сижу в трауре, у меня насыщенная жизнь с детьми. Но все равно этот день всплывает в памяти, и ты помнишь, что твоя жизнь в этот день разделилась на до и после, - признается Маргарита.

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