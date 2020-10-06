«Вместо платья – комбинезон, а обручальные кольца у нас черные»: Рита Грачева и ее новый муж откровенно рассказали о своей свадьбе

Маргарита Грачева и Максим рассказали о своей свадьбе и планах на будущее
Фото: Артем КИЛЬКИН
КОРМ ВМЕСТО ЦВЕТОВ
Счастье, смех и улыбка. Сейчас 27-летняя Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил руки, светится от любви. А еще три года назад такое невозможно было и представить! Заговорить с ней о новых отношениях просто язык не поворачивался. Но в сентябре 2020 года после выпуска книги «Счастлива без рук» Рита сделала неожиданное признание – она вот уже как год замужем. Избранником красавицы стал петербургский строитель, музыкант и кандидат в мастера спорта по шахматам Максим Андрющенко. Для обоих супругов этот брак второй. И сейчас они уверены, что их любовь способна залечить все раны. О своей свадьбе, жизни и детях они откровенно рассказали в эфире радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург на 92,0 FM.
Свадьбу сыграли втайне от всех
Фото: СОЦСЕТИ
- Мы год молчали, потому что не хотелось огласки, хотели, чтобы праздник был только для нас двоих, - говорит Маргарита. - Не знали о свадьбе даже наши родители. Мама из-за этого немного обиделась, восприняла тяжело. Но мы не жалеем, с самого начала считали и сейчас считаем, что любой секрет, если его знают больше двух, это уже не секрет. Спустя годе решили устроить торжество и обо всем сообщить. На годовщину в ресторан в Петербурге позвали самых близких, помимо родных за столом были адвокаты, хирурги, люди, занимавшиеся моей реабилитацией. Примерно 35 человек. Мы попросили их не дарить цветы, а принести нам в подарок кошачий корм, который потом передали в приют для животных.
Рита и Максим отпраздновали очередную дату на радио "КП-Петербург"
Фото: Артем КИЛЬКИН
От своих родных Максим тоже держал свадьбу в секрете.
- Все были в шоке, когда я сказал, особенно мои родители, - смеется Максим. – Подготовка к годовщине тоже проходила в строжайшей секретности. За месяц до годовщины истинную причину торжества знал только ведущий. Но все близкие отреагировали классно, сестры закричали: «Вау, это круто!». Друзья поддержали, сказали, что я красавчик. Не было ни одного человека, который бы сказал мне, что я поторопился.
СЕРДЦЕ КРАСАВИЦЫ НАДО ЗАСЛУЖИТЬ
Но, как оказалось, отношения развивались не сразу. Сначала была просто дружба. Будущие супруги познакомились в социальных сетях.
- Я добавился к Рите в друзья «Вконтакте» и в приложении к добавлению написал: «Крутой протез, он тебе идет». Так и познакомились. Все равно смотришь не на душу человека, а изначально тебе нравится все-таки внешне человек, - признается Максим.
- Ты влюбился в мой протез, - смеется Рита
- Конечно, весь вечер смотрел, - улыбается Максим.
Рита не сразу решилась на новые отношения
Фото: Артем КИЛЬКИН
- Конечно, я понимала, что не ставлю крест на личной жизни, что нельзя по одному мужчине судить обо всех, все же настороженно относилась ко всем знакомствам, - делится Рита. – А Максим вообще сначала не зацепил. Я даже не рассматривала его в качестве партнера, а еще говорила, что пока не готова. Только месяца через четыре начали встречаться, он был настойчив, подобрал ко мне ключик. А первый раз лично встретились в центре Петербурга. Смешно, я тогда перепутала станции метро, Максу пришлось за мной побегать, в прямом смысле слова! Молодец! (смеется)
- Она путала не только метро, но и номера поездов. Как-то я стоял на Московском вокзале, встречал ее. Прошла минута, две, никого нет. Понял, что что-то не так. И носился по всему перрону с цветами в поисках моей девушки, - рассказывает Максим.
Первым в любви признался Максим. Как он вспоминает, сделал это случайно, когда отдыхали вместе на турбазе в Вышнем Волочке. Выбрали точку между их родными городами - Серпуховым и Петербургом.
Детей Риты заинтересовали татуировки Максима
Фото: Артем КИЛЬКИН
- Когда он сказал «люблю», я растерялась, - вспоминает Рита. - Еще не знала, насколько готова строить отношения и не могла сказать ничего в ответ.
УЧАСТОК, ДОМ И ДОЧКА
Пара признается, что в отношениях не всегда все было гладко.
- Был тяжелый момент еще до свадьбы, когда я ругалась и просилась конкретики, отношения на расстоянии меня жутко бесили, - признается Рита. – Потом мы вместе приняли решение и я переехала к Максиму с детьми и котом.
К счастью, оба ребенка приняли Максима. Они вместе гуляют, играют, а на людях даже называют его – папа!
- Предложение Максим сделал неожиданно, - вспоминает Рита. - Мы ехали к моему адвокату по делам. Вдруг Максим остановился в центре города на Невском проспекте, достал комикс ручной работы про нашу историю с нашими лицами. И на последней странице было нарисовано кольцо. Когда я дочитала до конца и посмотрела на Максима, он стоял на коленях и держал в руках настоящее кольцо!
Цветы для Риты были неожиданностью
Фото: Артем КИЛЬКИН
Свадьба была нестандартной – никаких белых платьев и смокингов. В ЗАГС невеста пришла в комбинезоне, а кольца не золотые, а черные.
- Еще перед свадьбой я сделал татуировку «Ма» в квадрате: это значит Маргарита и Максим, - рассказывает жених.
Супруги уверены, что заведут и совместных детей. А в ближайших планах Риты – выпустить художественный фильм о своей жизни.
- Сейчас мы планируем купить участок, построить дом, родить дочку и жить большой семьей, - улыбается Маргарита.
Вместо цветов на свадьбе дарили кошачий корм
Фото: Артем КИЛЬКИН
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