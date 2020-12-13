«Студенческий уровень»: искусствовед рассказал о картине Адольфа Гитлера, которую за 30 миллионов рублей продают в Санкт-Петербурге

Картина кисти Гитлера появилась в продаже на Avito. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новость о том, что в Санкт-Петербурге выставили на продажу картину Адольфа Гитлера, не стала большой сенсацией. То ли дело в, мягко скажем, неоднозначной личности автора, то ли просто мало тех, кто хотя бы в теории может заинтересоваться таким творчеством. Скептически на неожиданный «лот» смотрят и профессионалы. Так, по словам старшего преподавателя кафедры искусствоведения, члена Ученого совета академии имени Штиглица Алексея Абакумова, подтвердить авторство полотна будет довольно сложно.

- Для этого необходима полноценное музейное исследование. Причем именно в одном из тех музеев, где в собрании есть и другие работы его кисти, - отметил эксперт. - Это необходимо не только для проверки подлинности его подписи и технологического исследования по составу бумаги, красок и так далее, но и для сравнения этой работы по иконографии с другими подтвержденными картинами автора. К примеру, в Русском музее самое обширное собрание работ Ивана Айвазовского в мире, поэтому коллекционеры, аукционные дома и все прочие, стремятся подтвердить авторство Айвазовского именно там.

За творчество диктатора неизвестный продавец требует 30 миллионов рублей. Фото: скриншот Avito

Абакумов отмечает: продаваемая работа написана в жанре «бидермайер», который был популярен в первой половине 19 века. Там традиционно изображается интерьер со всеми деталями, часто присутствует жанровая сцена, а также есть мотив окна - которое заливает светом комнату и через которое виден пейзаж. Меду тем Гитлер был известен прежде всего своими «архитектурными» пейзажами, которые он писал в Вене. Художественный талант диктатора переоценивать не стоит – достаточно вспомнить, к примеру, что он так и не поступил в Венскую академию искусств. Однако некоторые его работы получались довольно удачными и даже сумели снискать определенную популярность.

- На сегодняшний день сохранилось несколько сотен его акварелей, часть из которых опубликованы, - констатирует специалист. - Но аналогичных продаваемой работе встретить среди известных работ сложно.

Заведующий кафедрой искусствоведения академии Штиглица, доктор исторических наук Илья Плагута добавляет: в теории картина действительно могла попасть в СССР. Возможно, ее привез с собой кто-то из советских солдат, воевавших за взятие Берлина – отметим, к слову, что этой же версии придерживается и представитель продавца полотна.

По словам автора, здесь скрыта наполовину уничтоженная подпись автора. Специалисты, впрочем, отмечают: это еще нужно доказать. Фото: скриншот Avito

- Но достаточно серьезные опасения вызывает сама площадка, - отмечает Плагута. – На Avito в свое время, если я ничего не путаю, продавали даже Рафаэля – и тоже, разумеется, «подлинного». На самом деле, конечно, серьезные коллекционеры через интернет-барахолки не работают. Что касается того, отыщет эта картина покупателя или нет, сказать трудно. Видите ли, дело в том, что творчество Адольфа Гитлера не представляет большой художественной ценности. Это достаточно средние работы, чисто студенческого уровня. Поэтому я не припомню специалиста-искусствоведа, который бы всерьез ими занимался.