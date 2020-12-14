Известный ресторатор Аркадий Новиков закрыл пять ресторанов

Аркадий Новиков стал героем программы Юрия Костина «Личные связи». Фото: предоставлено пресс-службой.

2020 год был не простой для всех, особенно для ресторанного бизнеса, для которого это время резко превратилось в водоворот перемен. О своем отношении к происходящему в программе Юрия Костина «Личные связи», которая выходит на авторском YouTube-канале и на ТК "МИР", рассказал первый российский ресторатор, бизнесмен Аркадий Новиков.

«СУДАБА БЫЛА ОЧЕВИДНА»

Не для кого не секрет, что жизнь ресторана сейчас сильно изменилась по сравнению с тем, какой она была раньше. И дело не только в пандемии. Меняется мода на дизайн, меняется мода на еду, меняется представление людей, меняются улицы, меняются площадки, меняется отношение самих гостей к еде.

- Я понимаю, что жизнь ресторана коротка. Поэтому я был готов к любым событиям, и очень спокойно вообще отношусь ко всему, что происходит в нашем ресторанном бизнесе, - отметил Аркадий Новиков.

"В этот период было закрыто не так много его ресторанов, пять и шесть", - вспоминает бизнесмен. В основном это коснулось заведений на культовой площадке Бадаевского завода. По словам предпринимателя, их судьба была очевидна, потому что изначально было понятно, что все они вскоре превратятся в строительную площадку.

- Я всегда морально готов к тому, что что-то уйдет. Ну, я же взрослый человек, понимаю, что рано или поздно вообще все заканчивается. В том числе, может быть, и жизнь какого-то ресторана, - философствует ресторатор.

ЗДОРОВЬЕ В ПРИОРИТЕТЕ

По его мнению, в приоритете всегда должно оставаться здоровье. И Новикова оно волнует в первую очередь. Здоровье семьи, личное и всех окружающих в целом влияет на экономическую ситуацию во всем мире, и в конечном итоге на ресторанный бизнес. Потому что ресторанный бизнес – это сливки от экономических успехов страны и людей непосредственно, - отмечает Новиков.

Надежду ему дает сегодняшняя информация о наличии вакцины.

- С ее повсеместным применением во многих странах уже с весны ожидаются серьезные экономические улучшения, и через год все уже забудут обо всех серьезных потрясениях, - считает бизнесмен. - Понятно, что кого-то не будет и с точки зрения физической, и экономической. Но надо продержаться, полгода-год, пока идет вакцинация. Я ознакомился с последними исследованиями Golden Sax, согласно их расчетам, к осени будет вакцинировано 50-70% европейского населения и ряда других цивилизованных стран.

Бизнесмен считает, что если действительно все будет развиваться по такому сценарию, то экономическая ситуация позволит нормально жить всем, а впоследствии и работать ресторанам.

Но жизнь не стоит на месте, в ней есть место и новым трендам и проектам. Узнать больше о прошлом и будущем в российском ресторанном бизнесе, почему в Лондоне еще страшнее и сложнее открывать ресторан, а также в какие страны направится Аркадий Новиков перерезать красные ленточки новых заведений, можно узнать в интервью Аркадия Новикова на авторском YouTube-канале Юрия Костина.