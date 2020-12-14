Репортаж телеканала «Санкт-Петербург» получил премию «Тэфи-капитал»

Журналист телеканала «Санкт-Петербург» Дмитрий Тарасов. Фото: предоставлено пресс-службой телеканала.

Работа телеканала «Санкт-Петербург» победила в номинации «Лучший репортаж в ежедневном выпуске новостей». 11 декабря в Уфе прошла церемония вручения Всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-капитал». В финал конкурса, в котором оценивались самые яркие телевизионные работы на тему бизнеса и предпринимательства, вышел сюжет программы «Вектор успеха». Впечатлениями после получения премии поделился автор сюжета, тележурналист телеканала «Санкт-Петербург» Дмитрий Тарасов.

- Стать номинантом уже большая честь! 171 работу прислали на этот конкурс со всей России, 27 из них в 9 номинациях вышли в финал, и мы оказались в их числе. Как отметили ведущие церемонии, в номинации «Репортаж» было прислано больше всего работ, - рассказал Тарасов. - Эта награда говорит о том, что в своем репортаже мы подняли действительно социально важную проблему. Наша работа о том, как не всегда честно китайский бизнес делает деньги в Петербурге, из-за чего страдают российские компании, и бюджет города недополучает миллионы рублей. Я думаю, что на эту тему должны обратить внимание не только эксперты ТЭФИ, но и наши власти. Надеемся, что вручение премии станет толчком для того, чтобы наш сюжет посмотрели нужные люди, и ситуация начала меняться.

«ТЭФИ-КАПИТАЛ» - самая молодая премия поколения ТЭФИ. Присуждение награды осуществляется на конкурсной основе один раз в год. В этом году церемония награждения прошла во второй раз. Ведущими церемонии награждения стали Татьяна Веденеева и Кирилл Набутов.