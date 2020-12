Петербуржцам покажут китайскую военную драму «Восемьсот»

Кадр из фильма «Восемьсот». Фото: предоставлено организаторами.

В Петербурге пройдет фестиваль «Новое кино Китая», в рамках которого покажут шесть фильмов. Он стартует во второй раз и по традиции пройдет в трех городах: в Москве и Санкт-Петербурге с 17 декабря, в Новосибирске с 20 декабря.

Вниманию зрителей представят не только авторское, но и зрительское кино. Откроет фестиваль первый китайский фильм, полностью снятый в формате IMAX — военная драма «Восемьсот», посвященная героической обороне Шанхая во время Второй мировой. Картина режиссера Гуань Ху с бюджетом 80 млн собрала в мире уже более 468 млн долларов, с огромным отрывом опередив «Довод». Это — китайский «Дюнкерк», «Спасение рядового Райана» и «Сталинград» одновременно. Фестиваль

Кроме того, на фестивале покажут фильм «Цветок, окропленный алым» (перевод китайского названия; международное название на английском – Only You Alone) режиссера Чжоу Чжоу. Это фильм о современной женщине, пытающейся жить полноценной жизнью и танцевать вопреки регулярным приступам эпилепсии. Картина награждена премией ФИПРЕССИ на МКФ в Роттердаме.

Также состоится премьера фильма «Белая змея» - таким образом, в рамках фестиваля будет показано не только игровое кино для взрослой публики, но и семейное анимационное кино. Картина крупнейшей студии Light Chaser Animation основана на классической китайской легенде и сделана на острие современных CG-технологий.

Кадр из фильма «Белая змея». Фото: предоставлено организаторами.

«Чай или кофе» - еще один образец современного китайского кинематографа, пользующегося спросом у широкого зрителя страны. Сюжет о трех друзьях, затеявших сельскохозяйственный интернет-стартап и переехавших из большого города в деревню, отражает современные китайские тренды.

Будут показаны фильмы — участники фестивалей в Венеции и Торонто. В числе картин - «Воздушный шарик» тибетского режиссера Пема Цеден и «Однажды все наладится», продюсером которого выступил великий Цзя Чжанкэ. Этот художественный фильм основан на реальных событиях и посвящен деятельности начинающего журналиста, работающего в условиях эпидемии атипичной пневмонии 2003 года. Параллели с нашим временем очевидны. Фильм закроет фестиваль в Москве и Петербурге 21 декабря.

Кадр из фильма "Кофе или чай". Фото: предоставлено организаторами.

- Наша цель - создать в России моду на сегодняшнее китайское кино, на просмотр его на большом экране. Поэтому мы надеемся, что в этот раз интерес российской публики вызовут не только актуальные хиты крупнейших европейских фестивалей, любимые западной кинокритикой, но и высокотехнологичные релизы массового проката, приведшие в восторг широкую китайскую аудиторию, - отмечает программный директор фестиваля "Новое кино Китая" Владислав Пастернак.

Руководство фестиваля надеется, что в программе «Нового кино Китая» каждый фильм актуален не только сегодня, но и поможет судить о нашем времени позже.

НА ЗАМЕТКУ

Фестиваль проводит Институт Конфуция Новосибирского государственного технического университета при поддержке Центра языковых обменов и международного сотрудничества при Министерстве образования КНР.

Фестиваль пройдет в рамках проекта КАРО.Арт киноцентр «Каро 11 Октябрь» с 17 декабря.

Санкт-Петербург: кинотеатр «Аврора» с 17 декабря. Новосибирск: кинотеатр «Победа» с 20 декабря.