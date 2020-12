Настоящий мир NEW SKODA OCTAVIA в «Авто Премиуме». Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Встретиться в кругу семьи можно не только за домашним столом, но и в шоу-румах дилеров ŠKODA. Именно на такой семейной встрече 6 декабря побывали поклонники одного из самых красивых и популярных автомобилей марки ŠKODA OCTAVIА.

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

В шоу-румах «Авто Премиума» в этот день сумели создать особую атмосферу: подготовили программу для детей и взрослых, угощали гостей оригинальными десертами и авторским чаем от сомелье петербургского Музея чая, научивших гостей создавать уникальные чайные напитки с разными ингредиентами, фруктами, специями.

Огромной популярностью пользовались мастер-классы. Здесь можно было раскрасить новогодние шары, создать собственный семейный альбом, сделать необычную фотографию в стиле калейдоскоп, бесплатно отправить новогоднюю почтовую открытку в любую точку мира.

Дети с большим удовольствием повеселились вместе с забавным клоуном Эдди, заряжавшим всех радостью и оптимизмом.

- Мы заехали ненадолго, но, когда клоун сумел настолько увлечь моего обычно стеснительного ребенка, я растаяла. Большое спасибо за мероприятие! - поделилась впечатлением Светлана, гостья дилерского центра на Энгельса.

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Большинство гостей впервые в жизни сделали фото радужки своих глаз, неповторимых и индивидуальных, какой может стать для каждого из нас и ŠKODA. Эта активность в программе праздничного мероприятия в «Авто Премиуме» появилась впервые. И многие гости отметили оригинальность всей программы и были удивлены тем, что в автосалоне возможна организация настолько необычного семейного праздника.

Юным автолюбителям предложили тест-драйв мини ŠKODA и выдавали первые водительские удостоверения, а взрослые члены семьи протестировали настоящую ŠKODA OCTAVIА и получили индивидуальные предложения и подарочные сертификаты на покрытие «жидкое стекло» при покупке этой модели до конца 2020 года.

- Меня поразило, что в автомобиле так много ассистентов, помощников для водителя. Поездили, испытали, очень понравилась новая ŠKODA OCTAVIА. Особенно – опции удержание в полосе и адаптивный круиз-контроль, - рассказал Александр, один из участников тест-драйва в дилерском центре на Руставели.

Погрузиться в мир чешского бренда и нарисовать собственную картину мира в технике

НейроГрафика можно было в дилерских центрах на Хасанской и на Руставели. Редкой возможностью поучаствовать в мастер-классах по НейроГрафике под руководством аспиранта Института Психологии Творчества, инструктора НейроГрафики Наталии Сенчищевой смогли воспользоваться гости «Авто Премиума».

А с 5 по 13 декабря - в течение всех дней, посвященных дебюту новой ŠKODA OCTAVIА, в дилерских центрах разместились экспозиции психоделических картин автора НейроГрафики – Доктора Психологический наук, Архитектора, Основателя Института Психологии Творчества Павла Пискарёва.

По традиции проекта ŠKODA FAMILY гостям «Авто Премиума» дарили подарки, среди которых – сертификаты от партнеров автоцентров, базы семейного отдыха «Илоранта» на продукцию их собственной фермы и сыроварни, семейные льготные билеты от парка приключений «Озорные белки», красочные и очень полезные книги о развитии детей, начиная с рождения, от «Папа-школа».

Фото предоставлено группой «Авто Премиум».

Новая ŠKODA OCTAVIA доступна к заказу в «Авто Премиуме» в расширенных комплектациях – Active Plus, Ambition Plus и Style Plus, с тремя бензиновыми двигателями на выбор.

Информацию об автомобилях в наличии можно получить на официальном сайте группы «Авто Премиум» https://spb.skoda-ap.ru/.

Присоединяйтесь к группам «Авто Премиума» в социальных сетях Facebook, VK , YouTube и Instagram.