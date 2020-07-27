«Он всегда был пьян и жесток к лошадям»: В суде историк Понасенков вызвал истерику у экс-доцента Соколова

В Санкт-Петербурге продолжается суд над бывшим преподавателем СПбГУ Олегом Соколвым, в ноябре 2019 года убившим свою 24-летнюю возлюбленную аспирантку Анастасию Ещенко. Сегодня, 27 июля, в суд приехал исторический оппонент Олега Соколова историк Евгений Понасенков. Ранее между коллегами был серьезный конфликт. Экс-доцент, увидев своего давнего врага, заметно занервничал и заерзал на скамье подсудимых. Так в суде начался настоящий театр.

- Знаете подсудимого? - уточнила судья.

- Вот этого? - с пренебрежением переспросил Понасенков.

- Вы испытываете к нему неприязнь? - уточнила представитель Фемиды.

- Это сразу ложь! Два года вел травлю, - взревел Соколов из клетки.

Доцент явно не ожидал увидеть Понасенкова в судеФото: Артем КИЛЬКИН

- Я делаю замечание, если будете выкрикивать, я вас удалю, - тут же утихомирила экс-доцента судья.

- Нет, неприязненных отношениях, - продолжил Понасенков. - Я глубоко осуждаю его действия. Но к личности не испытываю неприязни. Впервые я увидел его в литературном музее в конце 90-х годов. Он был нетрезв, это было не очень приятно. А познакомился я с этим гражданином в 2000-ом году на Бородинском поле, где проходят реконструкции. Он также был достаточно пьян, разговаривать было сложно. С Олегом был помощник и он требовал, чтобы тот к нему обращался "Сир". Как к монарху во Франции. Он всегда комплексовал, когда его называли по имени и отчеству. С нами он был вежлив, а вот с адъютантом невероятно груб. А потом видел его на поле, он в переносном смысле командовал. Он опять был не трезв. Я впервые вижу его в трезвом виде.

- Как личность как могли бы охарактеризовать?

- Есть академическая наука, а есть маргинальные круги - это реконструкторы. Олег был в поле моего зрения больше 20 лет. Мне было не очень приятно его узнавать каждый раз. С моей точки зрения, это чудовищно жестокий и очень комичный неудачник. Он старался быть тем, кем он не является. Он был всего лишь доцентом, но требовал, чтобы его называли Сиром. Жестокость проявлялась в каждом его действии. Для меня болезненно, когда бьют животных, поэтому от того, что он творил с лошадьми, у меня сердце кровью обливалось. Он их бил. Я заметил, что он любит самоутверждаться, когда кто-то его слабее. Любит унижать. Но как только приходил некий человек, мелкий районный чиновник, Олег начинал лебезить. Это выдает в нем человека, как мне представляется, слабого. Он очень груб, часто был истеричен без повода. Я не видел в нем благородства. Историк должен быть выше мелких дрязг. Если он называется генералом, а он наряжался в форму генерала.

Понасенков пришел в суд со своей книгойФото: Артем КИЛЬКИН

- Давайте не будем углубляться, - сказала судья. - Как охарактеризуете его с положительной стороны?

- Я режиссер, для меня интересно, когда человек театрален. Он очень хороший актер. Я хочу предупредить, - не знаю, можно ли так говорить, но сегодня это мое дебютное выступление в суде, у меня премьера, - Олегу нельзя верить вообще. Он артист! Я впервые выступаю в этом месте и для меня все, как в сказке, происходит.

- У вас был спор с Соколовым? - спросила адвокат семьи Анастасии Ещенко.

- С моей стороны конфликта не было. С его стороны был конфликт из-за колоссальной зависти. Травля - это чепуха. Я член независимого совета по правам человека, я правозащитник. И защищая все, я бы не позволил устроить травлю. Если бы узнал о ней, я бы воспрепятствовал этому. У меня вышла монография о войне - 900 страниц, колоссальный труд. Это имеет отношение к его зависти.

- Так из-за чего был конфликт? - не выдержала судья.

- Олег выступил на маргинальном канале у блогера Гоблина в хамской манере, говорил чудовищные вещи о моей книге. Он скопировал мои научные идеи! Я очень возмутился, что человек беспардонно позаимствовал ее. Олег вечерник, он закончил вечернее отделение, возможно, его не учили, что нужно делать ссылки на коллег. Олег нахамил, а потом подал в суд. В этой связи очень важно. Суд предписал его опровергнуть его обвинения в видео Гоблина. А теперь его выловили в Мойке, и он не может опровергнуть.

Понасенков подискутировал с Соколовым в судеФото: Артем КИЛЬКИН

- Суд вам отказывает: у нас уголовный процесс, - вернула с небес на землю Понасенкова судья.

- Это не конфликт, а дискуссия, - пояснил Понасенков.

- Понятно, - вздохнула судья.

Соколов с каждым словом Понасенкова все больше хмурился, скрестив руки на руках.

- Говорят, вы подкупили девушку, которая ранее писала заявление (предыдущая жертва Соколова, которую, по ее словам, он пугал раскаленным утюгом - прим.ред.), - уточнили в суде у Понасенкова.

- Вы знаете, печальная тенденция, совершать чудовищные вещи и обвинять всех окружающих, - продолжал Понасенков. - Я читал в прессе чудовищное. Там описана та же фабула. На многих девушек я имел большое влияние, но на эту - никогда. Но вообще пусть мне платят девушки, а не я. Очень важный момент: было опубликовано заявление девушки. Я видел чудовищное поведение, жестокое, - этого человека нельзя было допускать до неопытных молодых людей. Я обратился к руководству СПбГУ, рассказал обо всем, я процитировал обращение в прокуратуру относительно чудовищного поведения, дебоша на Бородинском поле. Я был в 100 метрах, зрители были в опасности. Один из студентов был избит на лекции Соколова.

Понасенков назвал выступление в суде своей премьеройФото: Артем КИЛЬКИН

- Вы лично общались с Соколовым? - уточнила прокурор.

- Нет, у меня не было особого желания подходить, - отвернулся Понасенков.

- Я прошу сделать замечание, - прервал его адвокат Соколова. - Свидетель не может неуважительно относиться к участникам процесса.

- Я бы себе не позволил, - улыбнулся Понасенков. - У нас суды начались весной 2018 года, тогда была зависть к моей монографии. Даже длится все, кассация на кассации. Я не знаю, это не барское дело, этим занимаются юристы. Я впервые выступаю в этом месте. Для меня все как в сказке происходит. В суд я не ходил, я же не юрист.

- Ещенко не видели?

- Нет, не видел, не слышал, не встречался взглядом! - упивался своей премьерой Понасенков.

- Замечание сейчас вам будет объявлено, - прервала его судья.

- Имеете ли вы диплом о высшем образовании? - уточнил адвокат Соколова.

- У меня была блестяща монография. На день диплома был назначен мой концерт. Я в крапленые карты не играю, я не пришел. Но мне позвонили из деканата и сказали забрать диплом. Но я не забрал его из принципа. У меня есть известная монография!

Соколов был хмур как никогдаФото: Артем КИЛЬКИН

- У вас есть диплом? Отвечайте прямо, - вновь спросил адвокат.

- Это очень необычная история, об этом делали сюжет НТВ! - высокопарно ответил Понасенков.

- Давайте прекратим, - не выдержала судья. - Не надо углубляться в это. У нас другой факт. Суду это не нужно.

После этого последовала долгая перепалка адвоката Соколова и Понасенкова.

- Вы по поводу Олега Соколова не выкладывали ролики? - спросил защитник.

- Я не умею это делать, я не выставил за свою жизнь в Интернет ни одного ролика!

- С вами кто-то выкладывал?

- Со мной около 3 тысяч видео в Интернете, я очень известный. Есть ребята, которые выкладывают видео только со мной.

Соколов хотел дать показания, но потом передумалФото: Артем КИЛЬКИН

- То есть вы не сидели перед камерой и не записывали видео?

- О чем идет речь? Мы же говорим об убийстве Ещенко. Я не умею записывать видео.

- Вы разбирали его выступление по поводу вашей книги?

- Я очень известный человек, меня все время записывают.

- Вы оскорбляли Соколова?

- Нет, я правозащитник!

- Вы были знакомы со студентом, который пришел на лекцию Соколова (имеет в виду конфликт на лекции - прим.ред.)?

- Нет, раньше не был.

Тут слово дали подсудимому. Соколов рвал и метал:

- В течение двух лет от вас и ваших подельников были угрозы мне и Анастасии, взламывали ее переписку, мне присылали на телефон сообщение, что мое тело будет болтаться в холодной воде. Вас называли маэстро. Мне писали, что это за маэстро! Вы смеетесь? Два года вы издевались над нами, вы ничего не знаете?

Соколов был преподавателем Анастасии Фото: СПбГУ

- Нет, Олег, - обратился к оппоненту Понасенков.

- Я не Олег, а Олег Валерьевич, - прокричал Соколов.

- Если бы узнал, я бы пресек, - усмехнулся Понасенков.

- Суд признал ваши чудовищные оскорбления и вменил вам штраф 175 тысяч рублей. Вы знаете о решениях суд? Я задаю вопрос! - вопил Соколов.

- Об этом я не знаю, в том виде, как произнесено. Тяжбы продолжаются. Надо уточнить, я не занимаюсь вопросами юридическими - не барское это дело. Здесь исследуется дело об убийстве Ещенко.

- Вы представляете научное сообщество, вы не имеете диплома! - прокричал Соколов.

- Участники процесса, это не относится к существу дела, - в очередной раз вздохнула судья.

- Я много раз выступал в академии наук! - заявил Понасенков.

Анастасия была аспиранткой СПбГКФото: СОЦСЕТИ

- Без образования обойдемся! - пресекла судья.

Прокурор, наблюдая весь цирк, не выдержала и стала смеяться, вытирая слезы. От комичности ситуации смех сдерживали многие.

- Я много раз выступал в РАН на научном совете. Я был приглашен даже курировать юбилейную сессию РАН. Олега Валерьевича не пригласили и он остался очень недоволен, - упивался вниманием Понасенков.

- Есть вопрос, кто писал угрозы мне на мой мобильный телефон и Анастасии, вам знакомы эти люди? - стал кричать Соколов.

- Олег, - снова обратился Понасенков к Соколову по имени.

- Не Олег, а Олег Валерьевич, - взревел Соколов.

- Когда мы познакомились, вы сказали - Олег, - улыбнулся Понасенков.

- Подождите, я не понимаю, кто о чем говорит. Не перебивайте друг друга, - схватилась за голову судья.

- Все, что вы перечислили, меня оскорбляет, это из ряда вон выходящее. Я в Ленинград доцентам ничего не пишу, - фыркнул Понасенков.

Все дошло до того, что Соколов был уже готов дать показания по делу, но после общения с адвокатом передумал. В суде после допроса зачитали доказательства по делу. Судья озвучила явку с повинной Соколова, где он признался, что 4 выстрелами убил Ещенко, а потом расчленил. Также огласили приговор бывшему доценту по делу о потоплении корабля, когда погиб ученный. Как выяснилось, Соколов страдал ранее гепатитом А. Болеет ли он сейчас, бывший доцент отвечать не стал.

- Отцу Анастасии Ещенко была предъявлена на опознание голова Анастасии, он узнал в убитой свою дочь. После этого ему предъявлены были руки. Он познал отчлененные руки своей дочери, - зачитала судья жуткие подробности дела.

Под конец суда Соколов выступил с пламенной речью.

- Я хотел бы сделать заявление, - вспылил бывший доцент. - Ваши действия безнравственны. Человек был главной причиной конфликта. Из-за него Настя сходила с ума. Рыдала в комнате. Он выкладывал чудовищные ролики в Интернете. Этот человек обрабатывал в течение двух лет. Этот человек фактически причина того, что произошло. Он спровицировал все, он был провокатором. Расписывал нашу парадную. Этот человек сделал пиар на крови. Смотрите мне в глаза!

Пламенный спич прервала судья, которая отложила заседание на 3 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мне угрожали, что мой труп будет лежать в Неве: Историк Соколов в суде рассказал, что его толкнуло на убийство

По словам доцента, двухлетняя травля "привела к роковым событиям", после которых он избавился от тела убитой аспирантки, выбросив его в Мойку (подробности)