Деньги останутся в музее: Смотрители маяка в Ленобласти нашли «советский» клад

На острове Большой Тютерс смотрители маяка нашли клад. Фото: пресс-служба ЗВО

Необычную находку обнаружили смотрители маяка на острове Большой Тютерс в Финском заливе. Во время ремонтных работ на небольшой электростанции начальник объекта и техник заметили странный сверток. Сначала они было приняли его за мусор, но, присмотревшись, поняли, что нашли клад – почти 10 тысяч рублей Государственного банка СССР. О случившемся «кладоискатели» сразу же доложили военным ЗВО, в чьем ведении находится Большой Тютерс.

- Начальник маяка и техник нашли пачку денег номиналом 10 и 25 рублей. Клад мог пролежать там почти полвека – самая новая купюра датируется концом 1960-х годов, - отметили в пресс-службе Западного военного округа.

Маяк управляет движением боевых кораблей и гражданских судов. Фото: пресс-служба ЗВО

Как рассказал «Комсомолке» консультант Музея маячной службы Владимир Ергер, смотрители живут на маяке всего два года. Клад же, который они обнаружили, находился на чердаке. По словам Владимира, находка эта весьма необычная.

- Откуда эти деньги там взялись и кто их оставил, сейчас сказать сложно, - говорит он. – Не думайте, что на маяках постоянно находят какие-то сюрпризы. Эта история – первая в Ленобласти. На моей памяти раньше на здешних маяках ничего подобного не находили.

Деньги могли пролежать на чердаке полвека. Фото: пресс-служба ЗВО

Известно, что найденные советские деньги с острова никуда не денутся. Они станут выставочным экспонатом и займут свое место в музее маяка на Большом Тютерсе.

СПРАВКА КП

Двое смотрителей маяка - единственные жители острова Большой Тютерс. Маяк, который здесь находится, относится к системе навигационного оборудования гидрографического района Ленинградской военно-морской базы. Задача у него - ответственная. Маяк управляет движением боевых кораблей и гражданских судов в этой части Финского залива, а также обеспечивает безопасность судоходства.