Беременным и больным - нельзя: эксперты рассказали, кого будут вакцинировать от «ковида» в Санкт-Петербурге

В Петербурге планируется привить от коронавируса 60% населения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург готов к плановой вакцинации от коронавируса. Уже сейчас в городе число привитых исчисляется сотнями, но пока это лишь медицинские работники. То есть те люди, которые теснее всего соприкасаются с «ковидом». За ними последуют водители, полицейские, педагоги. Затем начнется вакцинация гражданского населения Северной столицы. Вот только сделать прививку смогут не всем. Кому именно она противопоказана - рассказали специалисты.

- Есть противопоказания: аллергические реакции, острые инфекционные или неинфекционные заболевания, иммунодефицит, злокачественные опухоли, тяжелые обострения болезней, ВИЧ. Врач должен дать допуск к вакцинации, - рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Катаева.

Также пока не будут прививать беременных, кормящих матерей и детей с подростками в возрасте до 18 лет.

Всего, по словам замглавы Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрея Сараны, планируется привить около 60% взрослого населения Санкт-Петербурга.

Вакцинирование будет бесплатным и добровольным. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- До конца недели откроем еще 12 прививочных пунктов. До конца года – еще 56. Общее количество будет 70, - заявил Сарана. - Чтобы увидеть отсроченный эффект, нужен год-полтора. Но необходимо увеличивать прослойку населения. 60 % - мы сейчас привиты по гриппу таким образом.

При этом вакцинирование, что особо подчеркивается, будет добровольным и абсолютно бесплатным. А те, кто решит привиться потом, сможет сделать укол платно. По предварительным прикидкам, это будет стоить около двух тысяч рублей.

Еще один вопрос, который волновал многих: можно ли пить после вакцинации, ведь глава Роспотребнадзора Анна Попова призывала воздерживаться от возлияний почти полтора месяца. Но, оказалось, что можно обойтись и не такими строгими мерами.

- Мне ближе всего позиция три дня до и три дня после прививки. Не надо ослаблять организм, - отметил замглавы Комздрава.