Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 29 июля: правила лечения инфекции на дому

«Комсомолка» по традиции собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 29 июля 2020 года. К сожалению, в городе по-прежнему выявляют инфекцию у почти двух сотен горожан.

- За минувший день в Санкт-Петербурге выявили 168 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии сейчас составляет 30 975 горожан. В числе выздоровевших уже 23 124 пациента. Смертей в общей сложности 1978, - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные о коронавирусе в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Прошедшие сутки в Северной столице были без каких-либо особых новостей касаемо пандемии. Однако в минуту затишья врач-терапевт из Городской поликлиники № 86 Илья Тучин рассказал горожанам, как именно лечат коронавирус на дому. Естественно, болезнь у таких пациентов протекает в легкой форме. В основном, людям инфицированным назначают противовирусные таблетки и симптоматическую терапию.

Добавим, что в Ленобласти на 29 июля диагностировали 5757 зараженных, из них 4469 человек успел выздороветь, а 56 – скончались.