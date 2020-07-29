2020-07-29T00:31:16+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 29 июля: правила лечения инфекции на дому

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 29 июля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 29 июля 2020 года."Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 29 июля 2020 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Комсомолка» по традиции собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 29 июля 2020 года. К сожалению, в городе по-прежнему выявляют инфекцию у почти двух сотен горожан.

- За минувший день в Санкт-Петербурге выявили 168 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии сейчас составляет 30 975 горожан. В числе выздоровевших уже 23 124 пациента. Смертей в общей сложности 1978, - сообщает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные о коронавирусе в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Последние данные о коронавирусе в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Прошедшие сутки в Северной столице были без каких-либо особых новостей касаемо пандемии. Однако в минуту затишья врач-терапевт из Городской поликлиники № 86 Илья Тучин рассказал горожанам, как именно лечат коронавирус на дому. Естественно, болезнь у таких пациентов протекает в легкой форме. В основном, людям инфицированным назначают противовирусные таблетки и симптоматическую терапию.

Добавим, что в Ленобласти на 29 июля диагностировали 5757 зараженных, из них 4469 человек успел выздороветь, а 56 – скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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