Метро Санкт-Петербурга отреагировало на скандальный рейтинг, где его назвали «худшим» в России

Петербургский метрополитен оказался в центре скандала. Подземка города на Неве заняла последнее место среди всех метро России. На первой строке разместилась Москва, за ней последовали Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург и Новосибирск. И нет, рейтинг посвятили не легкости строительства метро (ведь, как известно, в Петербурге проложить тоннель сложнее и дороже всего из-за непростых водонасыщенных грунтов): исследовали «комфортность и доступность».

ИССЛЕДОВАНИЯ ТРИ МЕСЯЦА ЖДУТ

Занятное исследование подготовило Общероссийское объединение пассажиров. Ознакомиться с его текстом и методологией «Комсомолке» не удалось, так как над ним работали по заказу конкретного издания – Общественной службы новостей.

Исходя из текста публикации, подземка Петербурга оказалась на втором после Москвы месте по дороговизне (55 рублей за жетон) и по количеству льгот (их в Северной столице насчитали четыре). В отличие от белокаменной, которая предлагает сразу семь способов оплаты, город на Неве, по версии аналитиков, – впрочем, как и остальные города России – располагает лишь тремя. По «соотношению позитивных и негативных сообщений в СМИ» петербургский метрополитен и вовсе первый с конца.

Петербург стал худшим по интервалу движения и продолжительности работы метро. Но в разгар пандемииФото: Артем КИЛЬКИН

– В Петербурге достаточно дорогое метро, нет возможности оплатить поездку телефоном, хотя даже в метро Новосибирска эта функция есть. Слабая представленность в соцсетях, мало информации о метрополитене. Ряд жалоб вызывает то, что метро закрывается рано. Малое количество станций и возможностей пересадки. Люди хотят, чтобы метрополитен приходил в новые районы, – сказал Общественной службе новостей председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, добавив, что исследователи готовы предложить нашей горе-подземке аналитику и «конкретные решения имеющихся проблем».

А вот с «Комсомольской правдой» товарищ Зотов общался иначе. Во-первых, он признался, что исследование проводили в начале мая, в самый разгар коронавирусных ограничений на транспорте Петербурга. Теперь-то понятно, почему Петербург стал худшим по интервалу движения и продолжительности работы метро: в то время станции закрывались на два-три часа раньше обычного.

АНАЛИТИКИ НА «УДАЛЕНКЕ»

– Мы брали 11 критериев, по которым вели оценку, – пояснил «Комсомолке» Илья Зотов. – 10 – объективные. А одиннадцатый – оценка экспертов комфортности, доступности для людей с ограниченными возможностями, навигации и релевантности стоимости проезда среднему размеру оплаты труда в регионе. Экспертами были члены Общественной палаты России, члены Общественного совета при Минтрансе и представители молодежного инклюзивного движения «Крылья возможностей». Их оценка зачастую, по моему мнению, была субъективна: не все эксперты видели все метрополитены страны.

Вероятно, поэтому метро Петербурга и признали самым неудобным и сложным. Ведь как сориентироваться, когда живешь в Москве и вообще в Петербурге не был? Разве что только в режиме «дистанционки».

– Для оценки способов оплаты и льгот мы брали информацию с официальных сайтов метрополитенов, – продолжает Зотов. – В Москве количество льготных категорий гораздо больше, чем в Петербурге: это возможности московского бюджета. Между тем, этот показатель мы не оценивали серьезно, так как он примерно у всех одинаковый.

Метро Петербурга признали самым неудобным и сложным для ориентацииФото: Артем КИЛЬКИН

Справедливости ради, на официальном сайте петербургской подземки можно насчитать 28 видов проездных карт. А ведь еще есть оплата по банковской карте, жетон, брелок, «Единая карта петербуржца». Словом, никак не три способа, о которых говорят сами исследователи.

– Сильно отличается оценка по отзывам в соцсетях и Интернете, – добавляет Зотов. – Мы проводили ее с помощью медиа-сервиса, который позволяет отследить негативные и позитивные упоминания о метро.

– Этот сервис разграничивает отзывы, которые касаются работы и строительства метро? У нас в Петербурге это совсем не одно и то же…

– Мы прекрасно понимаем, что не все жалобы в компетенции Петербургского метрополитена: он не решает, где и как строить, не обладает финансовым ресурсом для строительства. Но вот такая низкая оценка получилась. Сразу скажу, я с ней категорически не согласен.

О ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВЕ

Соцсети подземки Северной столицы вызвали нарекания за отключенные комментарии во «ВКонтакте». При этом канал метро в Telegram, который вошел в топ-5 самых читаемых каналов Telegram России, не учли вообще: просто эту соцсеть решили не оценивать. К слову, только в официальном канале Петербургского метрополитена 76,4 тысячи подписчиков, а еще 5,6 тысячи – во втором, менее серьезном, канале, посвященном «повседневности» подземки.

– Такой рейтинг мы планируем публиковать каждые три месяца, – подытожил Зотов. – Наша ключевая задача – помочь метрополитену стать лучше. Критерии будем дорабатывать: станем учитывать, например, возраст вагонов и количество подвижного состава на число жителей региона.

Оценивая отзывы о метро в сети, учитывали и негатив в адрес строительства новых станцийФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вот только в петербургском метрополитене в наставлениях аналитиков, похоже, не нуждаются.

– У меня нет доверия к данным, которые привели разработчики этого рейтинга, – отметил и.о. начальника Петербургского метрополитена Евгений Козин. – Я без малого 30 лет работаю в петербургском-ленинградском метро, но впервые узнал о существовании такого объединения пассажиров.

Менее формально рейтинг в Петербурге оценили как «полный бред».

– Мы оскорблены, и это мягко говоря, – поделилась с «Комсомолкой» пресс-секретарь Петербургского метрополитена Юлия Шавель. – Странно такое слышать, учитывая, что завтра, например, к нам приезжают на слет члены сообщества инвалидов-колясочников, чтобы посмотреть на единственное в стране оборудование для спуска в метро. Мы направили обращение в Международную ассоциацию «Метро», членами которой являемся. Пусть вопрос о защите наших чести и достоинства решается на этом уровне.

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