2020-07-20T20:18:38+03:00
Общество

«Остановки не будет»: Как коронавирус повлиял на строительство метро Петербурга

Оранжевая и коричневая линии, на которых кипит работа, обеспечены деньгами до октября
Анна ПОСЛЯНОВА
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Метростроители считают, что беспокоиться о сроках не стоит, ведь работают и так с опережением графикаМетростроители считают, что беспокоиться о сроках не стоит, ведь работают и так с опережением графикаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Коронавирус застал метростроителей Петербурга во время строительства двух веток – продления оранжевой и проходки новой коричневой. Как пандемия сказалась на графике открытия новых станций подземки? Спросили у метростроителей и в Смольном.

«ЛЮБАЯ ОСТАНОВКА – РИСК»

Лахтинско-Правобережную линию нужно продлить от «Спасской» до «Горного института» (он же «Большой проспект») до мая 2022 года. Первый участок Красносельско-Калининской – от «Юго-Западной» («Казаковской») до «Путиловской» с пересадкой на «Кировском заводе» должен быть готов в сентябре 2023-го.

– У нас был небольшой простой в самом начале пандемии, и то только на тех участках, где нет больших горных выработок и открытых забоев, – рассказали «Комсомолке» в «Метрострое». – Метростроение – это непрерывный процесс, круглосуточный. Любая остановка – риск. Поэтому мы, по сути, работали все нерабочие дни и продолжаем работать сейчас. Естественно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности (термометрия и обеспечение СИЗами сотрудников, дезинфекция помещений).

Помочь с финансами на строительство подземки Петербургу должны федералы Фото: Александр ГЛУЗ

Помочь с финансами на строительство подземки Петербургу должны федералыФото: Александр ГЛУЗ

После весенней корректировки бюджета Петербурга городское метростроение лишилось примерно трех миллиардов рублей. Оставшиеся деньги пришлось перераспределить между двумя линиями: на продолжение оранжевой хватать перестало, поэтому на нее перебросили 1,2 миллиарда рублей.

В результате на участок коричневой ветки от «Казаковской» до «Путиловской» подготовили не 6, а 4,5 миллиарда рублей, а на продолжение оранжевой линии от «Спасской» до «Большого проспекта» – 3,5 вместо 4,5 миллиарда рублей. Почти под ноль урезали и подготовку строительства участка зеленой ветки от «Улицы Савушкина» до «Зоопарка», на которую выделяли 600 миллионов рублей, и участка от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта», которому заготавливали 200 миллионов рублей.

– Но мы не отказывались от выполнения работ на этих станциях, – уточняют в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга. – Из-за секвестирования бюджета, связанного с пандемией, по данным объектам будет выполнено перераспределение финансирования в рамках Адресно-инвестиционной программы на 2021-2023 годы. По части объектов конкурсные процедуры проведут в текущем году, но сами строительно-монтажные работы начнутся в следующем.

В ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ

Сейчас и на оранжевой, и на коричневой ветке активно идут горно-капитальные работы. На коричневой линии полностью прошли один перегонный тоннель между станциями, а проходку второго начали месяц назад. На «Юго-Западной» прошли наклонный ход. На носу – сооружение наклона на «Путиловской». До конца года собираются приступить к сооружению самих станционных комплексов.

– На Лахтинско-Правобережной линии степень готовности выше, поскольку срок сдачи у нее раньше, – рассказывают в «Метрострое». – Перегонные тоннели на этом участке все пройдены, за исключением небольшого участка от «Театральной» к «Спасской»: там в обозримом будущем будет произведен перенос проходческого щита из уже готового тоннеля в строящийся – и начнется проходка.

После весенней корректировки бюджета метростроение лишилось трех миллиардов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После весенней корректировки бюджета метростроение лишилось трех миллиардов рублейФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Станционный комплекс «Горного института» сооружен в общих конструкциях. Сейчас там сооружают пилоны (проемы между центральным залом и платформами), а также внутренние конструкции в тягово-понизительной подстанции – в сердце станции, от которого будут питаться электроэнергией все источники. На «Театральной» тем временем строится центральный зал.

Параллельно на «Новокрестовской» по гарантии меняют плитку, ранее примерно такую же заменили на «Беговой». На улице Кораблестроителей разбирают стройплощадку, в августе участок обещают благоустроить. Демонтируют и строительный городок на Фрунзенском радиусе, на Южном шоссе.

«СРОКИ ОТОДВИГАТЬ НЕ СОБИРАЕМСЯ»

– До сентября-октября денег на работы на обеих линиях хватает, – отметил глава «Метростроя» Сергей Харлашкин. – На осенней поправке бюджета будем просить, чтобы деньги, которые секвестрировали в начале пандемии, вернулись в стройку.

Помочь с финансами должны федералы. В КРТИ добавляют, что «планируют подавать заявку на федеральное софинансирование строительных работ», а также «периодически пересматривать финансирование в рамках выделенных лимитов».

– Город постарается сделать все возможное, чтобы текущая ситуация никак не повлияла на сроки строительства объектов метрополитена, – подчеркивают в Смольном. – Небольшая корректировка по срокам возможно только по вновь начинаемым объектам.

Сейчас активно работают на оранжевой и на коричневой ветках Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сейчас активно работают на оранжевой и на коричневой веткахФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По словам Сергея Харлашкина, беспокоиться о сроках не стоит, ведь «Метрострой» и так работает с опережением производственной программы на 10 процентов.

– Сроки отодвигать не собираемся, и, вполне возможно, какие-то объекты будем сдавать досрочно, – добавляет он. – Если осенью работы придется останавливать, цена вопроса будет соизмерима с ценой продолжения строительства: остановить подземную проходку дороже, чем продолжить ее. А так как затраты получаются в любом случае, думаю, остановки не будет.

ВОПРОС – РЕБРОМ: Когда у «Метростроя» появится конкурент?

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга:

– Мы сейчас активно прорабатываем вопрос взаимодействия с компанией «Метрострой», рассматривается план ее оздоровления. «Метрострой» в настоящий момент продолжает работы на объектах. С учетом этого каких-либо решений по передаче действующих госконтрактов другому подрядчику сейчас нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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