Злейшие враги: Кто такой Евгений Понасенко и что они делят с экс-доцентом Олегом Соколовым

Суд над 64-летним экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, убившим 24-летнюю возлюбленную аспирантку Анастасию Ещенко, превратился в спектакль, когда на «сцене», а точнее - в зале заседания появился его злейший враг Евгений Понасенков. Пока Соколов метался в своей клетке, историк Понасенков, наряженный в белый пиджак и с высокой прической, как у оперного певца, вальяжно подошел к трибуне ответчика и начал свое выступление. Несмотря на то, что как свидетелю по делу ему сказать нечего, речь его была долгой и подробной. Что сказал Понасенков Соколову на суде и кто же такой этот 38-летний историк Евгений, от которого даже сурового Наполеона-расчленителя бросает в холодный пот?

«ДОЦЕНТИШКА И ПРОВОКАТОР»

Еще задолго до кровавого убийства в ноябре 2019 года Олег Соколов и Евгений Понасенков вели войну не на жизнь, а на смерть. Впервые об их конфликте узнали, когда доцент СПбГУ принял участие в передаче блогера Дмитрия Пучкова (Гоблина). Олег Соколов живо обсуждал книгу Понасенкова, которую он называет монография «Первая научная история войны 1812 года». В своем выступлении преподаватель резко высказался о произведении коллеги, заявив, что это никакой не научный труд, а сам Понасенков, конечно, никакой не ученый-историк. До кучи Соколов еще и обвинил Понасенкова в краже научных концепций.

Евгений Понасенков явно рад был выступить в суде по делу СоколоваФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Судя по всему, это выступление и положило между ними топор войны. Вскоре конфликт продолжился уже на открытой лекции Олега Соколова в СПбГУ. На нее пришел один из студентов, которого, если верить суду, подослал сам Понасенков, чтобы устроить провокацию.

- Во время поездки в автомобиле Понасенков говорил, что молодой человек покажет Соколову монографию и задаст ему вопрос, чтобы спровоцировать. При этом Понасенков называл Соколова - «доцентишка», - следует из разбирательства суда. – Понасенков сказал студенту, что в долгу не останется.

Один из студентов во время открытой лекции Соколова действительно встал с книгой Понасенкова, прервал речь Соколова и заявил, что тот «изобличен во лжи и краже научной концепции Евгения». В ответ на это парня вытолкали из аудитории. Соколов при этом бросил фразу: «Понасенкову будет дан такой ответ, которого он заслуживает, потому, что он - негодяй, подонок и вор! Он мои концепции своровал», «Давайте к вашему Понасенкову, этому подонку».

А вскоре на канале, который предположительно ведет Понасенков или кто-то из его близкого окружения, появилось видео конфликта. По словам свидетелей, своего сторонника после этого Понасенков во время «торжества в кафе назвал героем».

Соколов не мог сдерживать себя в судеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сразу же за этим последовал иск в суд от Понасенкова, в котором он требовал признать, что фразы, которые выкрикнул Соколов, не соответствуют действительно. Евгений требовал от доцента 6 миллионов рублей компенсации и публичного опровержения. Правда, добился лишь 10 тысяч рублей.

При этом после скандал на лекции Соколову добавила проблем комиссия по этике СПбГУ. Она признала, что доцент нарушил нормы этики, нанеся ущерб имиджу института, но сошлись на том, что все произошедшее - провокация.

«СПИВШИЙСЯ ВОДОПРОВОДЧИК»

Пока шли разбирательства, Понасенков готовил новый удар. И так 30 января 2018 года он выпустил ролик «Евгений Понасенков громит вора и лжеца Олега Соколова: исторический блокбастер!», в котором уже сам в ответ обвиняет Соколова в краже научных концепций и называет того «плагиатором, спившимся водопроводчиком и негодяем». Позже на своей странице в соцсети Понасенков добавил, что, «выгнав студента с лекции», Соколов «организовал преступление» и является … «главарем шайки»! Также Евгений пообещал, что случившийся скандал переведет на четыре языка, чтобы испортить Соколову репутацию так, что «ему никто не подаст руки и его никуда не пустят».

Сразу после этого в суд уже подал сам Соколов, который пожаловался на ролики «Понасенков громит вора и лжеца О.Соколова: исторический блокбастер!» и еще один - «Как дешевка Соколов совершил плагиат - «закуска» перед новым итоговым разоблачением». Доцент потребовал, что Понасенков опроверг высказывания о том, что Соколов украл у него научную концепцию в своей книжке «Аустерлиц». А также все оскорбления. Больше всего Соколова взбесила фраза: «Жучка за два месяца не смогла смастерить себе цитату, чтобы попытаться опровергнуть обвинения в плагиате концепции и вынуждена вообще замалчивать тот факт, что я с документами в руках уличил жучку-доцента в воровстве концепции. Затем престарелая ряженая начала осуществлять множественный подлог».

Понасенков пришел в суд с той самой монографиейФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд Москвы встал на сторону Соколова и взыскал с Понасенкова 100 тысяч рублей компенсации и 75 тысяч рублей за судебные издержки.

При этом в спорах о сворованных концепциях суд не стал занимать чью-то сторону, заявив, что они обе является уникальными и оригинальными.

«ПЕРЕД УБИЙСТВОМ СМОТРЕЛ ВИДЕО ПОНАСЕНКОВА»

Споры Соколова и Понасенкова продолжились даже после убийства Анастасии Ещенко. Бывший доцент теперь обвиняет своего оппонента в том, что тот устроил двухлетнюю травлю, которая создала «психо-травмирующую ситуацию», из которой и произошло преступление. На последнем заседании бывший преподаватель во все горло кричал, как сторонники Понасенкова писали ему грозы. Многие из них он помнит наизусть: «Твое тело будет плавать в холодной воде».

От происходящего Понасенков явно получал наслаждение. За истерикой злейшего врага, который не представлял для него никакой угроза, так как был заперт в «аквариуме», он наблюдал с такой ехидной улыбочкой, что складывалось уже впечатление, что артисты переигрывают.

- Они мне писали «Это тебе за Маэстро», - не унимался Соколов и, брызгая слюной на стекло клетки, продолжал даже не орать, а визжать. - Это же тебя называют Маэстро?!

К слову, исписанная оскорблениями парадная Соколова, по версии защиты, сыграла все же свою роль в убийстве Ещенко. А точнее, усугубила ситуацию ссоры возлюбленный. Ведь после скандала Анастасия выбежала из квартиры на лестницу и прокричала престарелому сожителю все, что увидела на стенах. Это был двойной удар по неустойчивой психике доцента.

Понасенков явно с презрением относился к СоколовуФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После этого взбешенный Соколов метнулся к своему компьютеру и, как мазохист, стал искать все те ролики с Понасенковым, из-за которых и в обычном состоянии его рызрывало. После этого он совершил убийство.

Теперь Соколова ждет новый суд с Понасенковым, но уже о клевете. Историк не согласился с тем, что довел бывшего доцента до убийства.

- В прошлый раз после суда со мной он убил Анастасию, что он сделает в этот раз? - издевательски задается вопросом в разговоре с «КП» Понасенков.

- Как вы думаете, почему Соколов так живо на вас реагирует?

- Мне удалось все, что не удалось ему, мне дано от природы все, что не дано ему. Зависть, всепоглощающая, - не задумываясь, выдал Евгений.

Теперь вполне можно ждать новой судебной драмы.

Досье «КП»

Евгений Понасенков – публицист, 38 лет.

Учился на историческом факультете МГУ, однако диплом о высшем образовании так и не получил. По его словам, в день защиты дипломной работы он предпочел участвовать в концерте.

Как следует из открытых источников, одно время был телеведущим. Сейчас является активным блогером, на хостинге «YouTube» ведет «Канал здравого смысла», также активен в социальных сетях, имеет свой сайт. Хотя сам заявляет, что личных блогов не имеет.

Не женат, детей нет.

Популярен у подростков и молодежи, герой мемов в социальных сетях. Поклонники называют Понасенкова – «маэстро».

Автор монографии «Первая научная история войны 1812 года», вызывавшая массу споров и критики в научных кругах.

В блогах почти каждый раз при упоминании Соколова Понасенков рекламирует свою монографию, с ней же он пришел в суд по делу Соколова.

По словам Понасенкова, убийство сделало его книгу крайне популярной.

Евгений Понасенков предлагает выкупить историка Соколова.Барин Евгений Понасенков хочет пополнить хозяйство и предлагает выкупить историка Соколова к себе в усадьбу крестьянином. Маэстро обещает, что расчленитель будет сидеть аки собака на цепи, а по выходным выступать скоморохом в театре.

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