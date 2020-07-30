Умер Энди Картрайт: Жена рэпера четыре дня прятала его расчлененное тело в квартире на Невском проспекте

Вновь холодящая кровь в жилах история произошла в Санкт-Петербурге. Умер Энди Картрайт - известный 30-летний рэпер с Украины, выступавший в знаменитом Versus в баре 1703. Однако подробности его смерти вселяют ужас. Тело рэпера, настоящее имя которого Александр Юшко, нашли по частям вечером 29 июля 2020 года, в квартире где он жил на Невском проспекте. Оказалось, что расчленила труп его жена Марина. Женщина сама в этом призналась адвокату.

- В полицию позвонила 52-летняя адвокат, знакомая Марины. Она объяснила, что та ей рассказала о смерти мужа и о том, как она решила избавиться от тела, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительные органы.

Энди был известен по выступлениям на Versus BattleФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

История выглядит сюрреалистично. Со слов 36-летней Марины, Энди Картрайт умер от передозировки наркотиков еще за четыре дня до того, как все вскрылось. Однако, почему-то женщина решила никому не говорить о смерти мужа, побоявшись за его репутацию. Вместо этого она попробовала инсценировать его исчезновение. Женщина сумела расчленить тело мужа, который был ростом почти под два метра. Однако как избавиться от останков, так и не придумала, поэтому позвонила адвокату.

Когда в квартиру в доме 134 по Невскому проспекту пришли сотрудники полиции, то они нашли труп, расфасованный в пять пакетов. Некоторые лежали в коридоре, какие-то женщина убрала в холодильник.

Женщина задержана полицией. По факту нахождения расчлененки было возбуждено уголовное дело об убийстве. Однако в деле еще предстоит разбираться.

Versus battle Грязный Рамирес vs Энди Картрайт (отрывок).

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