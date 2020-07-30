«Я сделала это из-за большой любви»: Жена рэпера Versus Battle Энди Картрайта рассказала, почему расчленила мужа

Полицейские Санкт-Петербурга с самого утра стоят на ушах. После того, как поздно вечером 29 июля в дежурную часть по номеру 112 позвонила женщина и сообщила о том, что расчленила своего мужа, стражи порядка направились по названному ею адресу. Там, в доме 134 по Невскому проспекту, в одной из квартир они и обнаружили страшную находку. Погибшим оказался известный рэпер Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко).

36-летняя жена Энди Марина сразу пояснила, что таким образом она решила скрыть факт его смерти от поклонников и добавила, что сделала это «из-за большой любви». Уже известно, что после того, как Энди скончался (скорее всего, это была передозировка наркотиками, - примеч.Ред.), она расчленила тело музыканта и расфасовала его в пять мусорных мешков. Марина думала избавиться от останков, но после того, как они пролежали в квартире четыре дня, решила во всем признаться сначала своему адвокату, а затем и сыщикам. "Комсомолка" узнала, какие показания дала жена Энди Картрайта.

- Марина - человек с высшим образованием, по общению адекватная, умная девочка, - рассказал "КП-Петербург" источник. - С точки зрения психиатрии, на первый взгляд, у нее все нормально. Она рассказала, что Энди Картрайт не употреблял наркотики постоянно, но начал это делать из-за депрессии - во время пандемии коронавируса он потерял работу. Она видела, что "закладчики" приходили к ним в парадную, а четыре дня назад, когда она вернулась домой, обнаружила мужа мертвым в своей комнате. Рядом с ним, по ее словам, лежал шприц.

Энди был участником Versus Battle Фото: скрин

Марине меньше всего хотелось бы, чтобы поклонники узнали истинную причину смерти их кумира, поэтому-то и решилась на чудовищный поступок.

- Она хотела выставить его смерть так, будто он пропал, - пояснил источник "КП". - Сделала это, по ее словам, из-за великой любви, потому что не хотела позорной памяти для своего мужа. У нее такое видение случившегося. Хотя, например, имиджу того же Горшка из группы "Король и шут", который также умер несколько лет назад от передоза, это не помешало.

Энди Картрайт, по версии жены, умер от наркотиковФото: СОЦСЕТИ

Хрупкая женщина четыре дня решалась изрубить тело любимого, но ни психологически, ни физически не могла.

- Она призналась следователям, что сначала думала, что сделать это легко, но оказалась в тупике, - добавляет наш источник. - К тому же, после того, как она все же пошла на это, она посчитала, что совершила преступление.

Жена хотела сохранить имидж Энди (слева)

Сейчас Марина заявила сыщикам, что готова пройти проверку на полиграфе и подтвердить все свои слова. Если все действительно окажется, как она сказала, женщина избежит уголовного дела. Сейчас следователи ждут результатов судмедэкспертизы, которая должна установить точную причину смерти рэпера Энди Картрайта.

Versus battle Грязный Рамирес vs Энди Картрайт (отрывок).

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