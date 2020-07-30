Женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция Невского района разыскивает женщину, которая избила девочку на детской площадке. Инцидент произошел еще 27 июля 2020, а также попал в объектив камеры очевидцев. 28 июля ребенок попал в больницу, откуда уже и поступил сигнал в полицию.

- Со слов потерпевшей телесные повреждения она получила 27 июля во время прогулки на детской площадке у дома 50/2 улице Подвойского вечером от неизвестной женщиной, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

После драки девочка попала в больницуФото: СОЦСЕТИ

Очевидцы рассказывают, что конфликт начался совершенно неожиданно. женщина гуляла на детской площадке с ребенком лет 2-3. Ее разозлил маленький мальчик, который стал указывать пальцем на ее рисунок на футболке, который его заинтересовал. Женщина начала кричать. Тогда 11-летняя девочка решила помочь ребенку и шепотом объяснила ему, что тыкать пальцем не красиво, лучше указать ладонью. Однако его взбесило женщину еще больше.

На записи не видно начала конфликта. Однако в кадр попало то, как женщина отбирает у девочки какой-то рюкзак и толкает ее на землю. После, замахивается самокатом, но бросает его рядом с девочкой. Ребенок тоже не из робкого десятка и пытается дать сдачи. Никто из прохожих не вмешивается.

- Ты на кого руку подняла, мразь?! Ты с кем разговариваешь, дрянь?! – кричала женщина на девочку.

Сейчас полиция разыскивает взрослую драчунью, чтобы разобраться в конфликте.