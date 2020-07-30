2020-07-30T12:03:22+03:00
Происшествия

Полиция заинтересовалась женщиной, избившей 11-летнюю девочку на детской площадке в Санкт-Петербурге

Момент нападения на ребенка попал на видео [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция разыскивает женщину, побившую 11-летнюю девочку в ПетербургеПолиция разыскивает женщину, побившую 11-летнюю девочку в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге полиция начала проверку инцидента на детской площадке, где женщина побила девочку. Во вторник, 28 июля 2020 года, в отделение Невского района из медицинского учреждения поступила телефонограмма, в котором сообщалось о госпитализации 11-летней девочки в удовлетворительном состоянии.

- Со слов потерпевшей телесные повреждения она получила 27 июля во время прогулки на детской площадке у дома 50/2 улице Подвойского вечером от неизвестной женщиной, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Девочке оказали медицинскую помощь и отпустили лечиться домой.

Инцидент на детской площадке попал на видео. Со слов очевидцев, женщина гуляла с ребенком лет 2-3. Другой маленький мальчик стал тыкать пальцем на ее рисунок на футболке, что привело женщину в ярость. Девочка шепотом пояснила малышу, что указывать пальцем не прилично. Но на это женщина еще больше разозлилась и начала толкать ребенка.

Сейчас полиция разыскивает женщину для того, чтобы разобраться в ситуации.

В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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