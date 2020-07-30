Полиция заинтересовалась женщиной, избившей 11-летнюю девочку на детской площадке в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция начала проверку инцидента на детской площадке, где женщина побила девочку. Во вторник, 28 июля 2020 года, в отделение Невского района из медицинского учреждения поступила телефонограмма, в котором сообщалось о госпитализации 11-летней девочки в удовлетворительном состоянии.
- Со слов потерпевшей телесные повреждения она получила 27 июля во время прогулки на детской площадке у дома 50/2 улице Подвойского вечером от неизвестной женщиной, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.
Девочке оказали медицинскую помощь и отпустили лечиться домой.
Инцидент на детской площадке попал на видео. Со слов очевидцев, женщина гуляла с ребенком лет 2-3. Другой маленький мальчик стал тыкать пальцем на ее рисунок на футболке, что привело женщину в ярость. Девочка шепотом пояснила малышу, что указывать пальцем не прилично. Но на это женщина еще больше разозлилась и начала толкать ребенка.
Сейчас полиция разыскивает женщину для того, чтобы разобраться в ситуации.
В Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке.
ИСТОЧНИК KP.RU