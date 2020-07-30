2020-07-30T14:54:25+03:00
Происшествия

Названо условие, при котором жена рэпера Versus Battle Энди Картрайта, расчленившая его тело, избежит ответственности

Женщина утверждает, что застала Энди Картрайта мертвым, когда вернулась домой
Роман ЛЯЛИН
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Жена музыканта Марина сообщила полицейским, что четыре дня назад мужа мертвым после передозировки наркотиков.Жена музыканта Марина сообщила полицейским, что четыре дня назад мужа мертвым после передозировки наркотиков.
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В Санкт-Петербурге следователи разбираются в очередной расчлененке: на этот раз в одной из квартир в центре города нашли останки известного рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта. Когда в дом на Невском проспекте пришла полиция, жена музыканта Марина, которая и вызвала наряд, сообщила, что четыре дня назад нашла его мертвым после передозировки наркотиков.

- Женщина уверяет, что хотела сохранить добрую память о муже, поэтому таким образом хотела скрыть факт передозировки наркотиков, - рассказал источник в правоохранительных органах. - Она расчленила тело и четыре дня думала, как избавиться от останков. В итоге обратилась к адвокату и все рассказала.

Рэпер, по словам жены, скончался от передозировки наркотиками Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Рэпер, по словам жены, скончался от передозировки наркотикамиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сейчас интересы Марины представляет юрист Ирина Скурту, которая заявила, что ее клиентка готова пройти полиграф.

- Если подтвердится, что она не имеет отношения к смерти мужа, то она избежит уголовной ответственности, - сообщила "КП-Петербург" Ирина Скурту. - Я говорю это не только как адвокат, но и как бывший следователь. Сейчас мы ждем результатов судмедэкспертизы. Уголовное дело пока не возбуждено.

У пары остался маленький ребенок Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

У пары остался маленький ребенокФото: Личная страница героя публикации в соцсети

По статьей "Убийство" в случае передозировки наркотиков у рэпера Марину не привлечь. А надругательство над телом умершего предполагает умысел, поэтому вряд ли ей грозит эта статья.

Если жена действительно не имеет отношения к смерти мужа, то вскоре ее отпустят домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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