Названо условие, при котором жена рэпера Versus Battle Энди Картрайта, расчленившая его тело, избежит ответственности

В Санкт-Петербурге следователи разбираются в очередной расчлененке: на этот раз в одной из квартир в центре города нашли останки известного рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта. Когда в дом на Невском проспекте пришла полиция, жена музыканта Марина, которая и вызвала наряд, сообщила, что четыре дня назад нашла его мертвым после передозировки наркотиков.

- Женщина уверяет, что хотела сохранить добрую память о муже, поэтому таким образом хотела скрыть факт передозировки наркотиков, - рассказал источник в правоохранительных органах. - Она расчленила тело и четыре дня думала, как избавиться от останков. В итоге обратилась к адвокату и все рассказала.

Рэпер, по словам жены, скончался от передозировки наркотикамиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сейчас интересы Марины представляет юрист Ирина Скурту, которая заявила, что ее клиентка готова пройти полиграф.

- Если подтвердится, что она не имеет отношения к смерти мужа, то она избежит уголовной ответственности, - сообщила "КП-Петербург" Ирина Скурту. - Я говорю это не только как адвокат, но и как бывший следователь. Сейчас мы ждем результатов судмедэкспертизы. Уголовное дело пока не возбуждено.

У пары остался маленький ребенокФото: Личная страница героя публикации в соцсети

По статьей "Убийство" в случае передозировки наркотиков у рэпера Марину не привлечь. А надругательство над телом умершего предполагает умысел, поэтому вряд ли ей грозит эта статья.

Если жена действительно не имеет отношения к смерти мужа, то вскоре ее отпустят домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я сделала это из-за большой любви»: Жена рэпера Versus Battle Энди Картрайта рассказала, почему расчленила мужа

По словам женщины, она хотела избавиться от останков, а всем сообщить, что Энди загадочно исчез (подробности)

«Последние три недели он был в запое»: Друзья погибшего рэпера не верят в версию с передозом наркотиков

Основатель YouTube-проекта Saint Cypher Александр Зиганшин, друг погибшего, уверяет, что Энди ничем запрещенным не грешил (подробности)