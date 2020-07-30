2020-07-30T15:10:05+03:00
Происшествия

Расчленяла и вела его страничку в соцсети: Стало известно, как жена Энди Картрайта жила после его смерти

По одной из версий, в квартире в этот момент был и двухлетний сын супругов, а еще и теща музыканта, которая, возможно, помогала Марине расчленять рэпера
Роман ЛЯЛИН
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Причины смерти рэпера сейчас выясняют следователиПричины смерти рэпера сейчас выясняют следователиФото: СОЦСЕТИ
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В истории со смертью рэпера из Versus Battle Энди Картрайта с каждой минутой всплывает все больше и больше чудовищных подробностей. Жена музыканта Марина рассказала следователям, что Энди умер 25 июля - именно она нашла его труп, когда вернулась домой. Рядом с ним, по воспоминаниям 36-летней женщины, был шприц, поэтому по ее мнению, основной причиной смерти Энди стал передоз. Марина пояснила, что во время пандемии рэпер потерял почти все доходы и ударился во все тяжкие. Последняя доза оказалась смертельной...

Первой реакцией Марины на смерть мужа стала конспирация. Женщина решила скрыть от поклонников Энди истинную причину его гибели и сохранить о нем добрую память. Именно поэтому она принялась расчленять тело.

Супруга заявляет, что хотела сохранить память о муже Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Супруга заявляет, что хотела сохранить память о мужеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Судя по всему, Марина тщательно продумала свои действия и план пропажи мужа. По ее словам, когда Энди уже не было в живых, она вела его социальные сети, чтобы никто не заподозрил неладное. Если заглянуть на страничку рэпера во «Вконтакте», то увидим, что он последний раз якобы заходил туда 27 июля. Но это была Марина.

- Она не только выставляла посты, но и отвечала на сообщения друзей, - пояснил источник «КП». – По ее плану, первое время она хотела, чтобы все было как всегда. А потом заявить о пропаже.

На странице «Вконтакте» Марина вела диалог с подписчиками Энди два дня. То же самое - в Инстаграме.

Этот пост выставила жена рэпера после его смерти Фото: СОЦСЕТИ

Этот пост выставила жена рэпера после его смертиФото: СОЦСЕТИ

- Лето в разгаре, бейте татухи, присылайте фотки. P.s.: приятно, когда тексты твоих треков буквально идут по рукам, - такой пост женщина выставила на следующий день после смерти супруга.

Поклонники сразу же оживились и стали задавать вопросы: «Жаль, что новые тексты твои не идут». «Уже начинают идти, ты просто не в курсе», - от имени мужа отвечала Марина.

Жена писала со страницы рэпера его друзьям Фото: СОЦСЕТИ

Жена писала со страницы рэпера его друзьямФото: СОЦСЕТИ

- Марина уверяет, что с мужем у них было полное доверие, поэтому она пользовалась его телефоном и знала все пароли от социальных сетей - это помогло ей какое-то время скрывать случившееся, - объяснил наш источник.

В ближайшее время следователям предстоит ответить еще на несколько вопросов. Например, где был общий сын супругов, когда Марина расчленяла труп. Ведь когда в квартиру приехал адвокат, двухлетний малыш находился дома, после чего его быстро отправили к дальним родственникам, чтобы на время допроса матери мальчика не поместили в приют.

Также есть версия, что расчленять труп Марине помогала теща рэпера. Женщины якобы даже постирали органы мужчины в стиральной машинке, чтобы не было запаха. Ее силовики также проверяют.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», но это, отметим, стандартная практика в таких делах. Женщина может избежать ответственности, если окажется, что рэпер действительно скончался после передоза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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