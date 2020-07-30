«Крушили фрукты самурайским мечом»: Шеф-повар Александр Белькович стал участником проекта Lucky Cherry

В Санкт-Петербурге в рамках благотворительного аукциона Lucky Cherry прошла активность «Fruit Ninja в реальности». Победитель аукциона Александр и его знаменитый тезка - шеф-повар, телеведущий («ПроСТО Кухня», СТС) и ресторатор Александр Белькович рубили арбузы, дыни и другие сочные фрукты самурайским мечом катаной на манер мобильной игры Fruit Ninja.

Lucky Cherry – это необычный благотворительный аукцион, в котором в качестве лотов выставляются на продажу яркие активности со звездами. Любой желающий может принять участие в аукционе и сделать ставку. Тот, чья ставка отказывается выше на момент завершения аукциона, выигрывает интересное совместное приключение со звездой. А все деньги, полученные за лот, отправляются в благотворительный фонд по выбору звезды. В частности, выигравшая ставка за лот с Александром Бельковичем отправилась в выбранный им благотворительный фонд «Антон тут рядом», который содействует решению проблем аутизма.

Участники проекта Lucky Cherry. Фото: предоставлено организаторами.

- Это было очень весело! Нам подкидывали фрукты, а мы их разрубали мечом, прямо как в игре — Fruit Ninja, - поделился эмоциями Александр Белькович. - Ощущения непередаваемые, конечно! Когда на тебя летят фрукты — заводишься, как ребенок. В итоге я был весь в арбузе, ананасах, апельсинах, по мне стекал сок, но я на это не обращал внимание, потому что эмоции зашкаливали!

Разрубленные во время активности фрукты не пропали зря, а были отправлены в качестве корма хрюшкам на ферму.