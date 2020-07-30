2020-07-30T17:39:37+03:00
Пресс-центр "КП"

В пресс-центре «Комсомольской правды» 29 июля состоялась пресс-конференция по итогам социологического исследования по вопросу объединения города и области

Спикером мероприятия выступил руководитель регионального отделения партии «Родина», кандидат в губернаторы Ленобласти Валерий Шинкаренко
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29 июля в пресс-центре Комсомольской правды состоялась пресс-конференция по итогам социологического исследования.29 июля в пресс-центре Комсомольской правды состоялась пресс-конференция по итогам социологического исследования.Фото: Андрей ГАШЕВ
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Итогами социологического исследования на тему объединения регионов поделился директор Института государственного развития Дмитрий Солонников. Согласно предоставленным данным, более 61, 2% респондентов поддерживают идею объединения, что существенно превышает число противников – их всего 11,9%. Лидером из возможных сценариев интеграции является полное слияние, создание нового субъекта федерации, в этом солидарны как мужчины, так и женщины, причем во всех возрастных группах. Поддержка интеграции связана с ожиданиями позитивного изменения уровня жизни региона.

В первую очередь, респонденты ждут улучшения медицинского обслуживания и увеличения социальных выплат. Люди пенсионного и среднего возраста выделяют увеличение средств на развитие области за счет роста общего бюджета и сокращения числа чиновников. Для молодёжи особенно привлекательно выглядит возможность получения статуса жителя города.

По завершению пресс-конференции в пресс-центре «Комсомольской правды» 29 июля Валерий Шинкаренко сделал заявление о намерении снять свою кандидатуру с губернаторских выборов:

- Мы решили отказаться от участия в выборах губернатора, чтобы сосредоточиться на подготовке к думской избирательной кампании, а также чтобы максимально помочь нашим товарищам, которые участвуют в довыборах на освободившееся место в Законодательном собрании Ленинградской области в Выборгском округе и в довыборах в ряде муниципальных округов, в том числе в Мурино и Большой Ижоре. Партия максимально использовала трибуну, которую давала кампания по выборам губернатора. Главное, что Родина во весь голос заявила о проекте возрождения Санкт-Петербургской губернии. Наряду с созданием современной агломерации, он подразумевает объединение Ленинградской области и Санкт-Петербурга в один субъект федерации.

Мы также смогли доказать, что наш регион нуждается в новой индустриализации, которая выведет экономику на новый технологический уклад и будет способствовать умножению человеческого капитала Большой Петербургской агломерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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