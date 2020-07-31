Инновационные агротехнологии Ленобласти покоряют мир

В Ленинградской области расположено немало компаний, которые вносят большой вклад в развитие как региона, так и всей страны. Лидирующие позиции среди них занимает волховский производственный комплекс АО «Апатит», входящий в Группу ФосАгро. Эта компания занимает важную нишу в мировом сегменте производства минеральных удобрений. Продукцию ФосАгро знают далеко за пределами России - ее поставляют в 102 страны мира. Доверяют инновационным агротехнологиям компании и местные фермеры. Каждая третья тонна удобрений, уложенная в сельскохозяйственные земли нашей страны, произведена ФосАгро.

ИНВЕСТИЦИИ В УРОЖАЙ

История волховского комплекса ФосАгро в нашем регионе началась более восьми лет назад. В 2003 году Волховский алюминиевый завод разделился на два производства - металлургическое и химическое «Метахим», а в 2012-м предприятие вошло в состав компании ФосАгро. Это стало отправной точкой стремительного развития. Сегодня это единственный в стране производитель и экспортер триполифосфата натрия, незаменимого при создании синтетических моющих средств. Предприятие производит NPKS- и PKS-удобрения, сульфат алюминия.

При этом в ближайшее время планируется наращивать мощности. Компания, уже вложившая за последние годы в развитие волховского производства 9 миллиардов рублей, готовится к реализации крупного инвестиционного проекта. До 2023 года ФосАгро направит на развитие волховского комплекса еще 28 миллиардов.

- Будет создан новый завод с мощностями, позволяющими производить более 1,1 миллиона тонн в год серной кислоты, 500 тысяч тонн в год фосфорной кислоты и 800 тысяч тонн в год аммофоса, - рассказывает директор волховского филиала АО «Апатит» Алексей Иконников. - Планируется ввести в строй склады жидкого аммиака и готовой продукции, а также теплоэлектроцентраль с энергоустановкой мощностью 25 МВт. На новых производствах будет более двухсот рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.

Директор волховского филиала АО «Апатит» Алексей Иконников. Фото предоставлено компанией ФосАгро.

Во время торжественного старта стройки в Волхове в марте 2019 года статс-секретарь и заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отметил, что проект важен не только для Ленобласти, но и для всей России. Он лежит в русле долгосрочной стратегии развития химической промышленности, укрепляет продовольственную безопасность России и нацелен на повышение конкурентоспособности отечественных производителей удобрений за рубежом.

ПОДДЕРЖКА ШКОЛЬНИКОВ И НЕ ТОЛЬКО

Впрочем, инвестициями в производство АО «Апатит» не ограничивается. Компания выделяет средства на социальную поддержку работников, реализацию корпоративных социальных и образовательных программ, а также строительство жилья для своих сотрудников. Так, в 2003 году ФосАгро запустила проект «Детям России - образование, здоровье и духовность (ДРОЗД)». Пять лет назад он начал работать в Волхове.

Сегодня они объединяют семьсот ребят разных возрастов. Это четверть всех школьников города. При этом волховские «дроздята» демонстрируют большие успехи: мини-футбольная команда «Татьяна», гандболисты и рукопашники становятся победителями или призерами соревнований разного уровня.

Еще один проект, открывший для ребят новые возможности, - «ФосАгро-школы». С юных лет школьники по углубленной программе изучают математику, информатику, физику и химию в специализированных классах. Их выпускники могут продолжить обучение в лучших технических вузах страны, а затем пополнить ряды сотрудников ФосАгро.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пандемия как проверка на прочность

Проверкой на прочность для предприятий ФосАгро, как и всего промышленного кластера страны, стала пандемия. В компании при помощи привлеченных ведущих экспертов - ученых-вирусологов и инфекционистов - был разработан и реализован беспрецедентный комплекс мероприятий по защите трудовых коллективов. На реализацию мер профилактики на предприятиях Группы, поддержку медицинских и социальных учреждений городов присутствия и создания в них ПЦР-лабораторий, а также закупку специализированного медицинского оборудования и средств защиты комплекс ФосАгро уже направил более 1,7 миллиарда рублей. В результате пандемия не сказалась на выполнении производственной программы. Выпуск удобрений вырос почти на 7 процентов, показатели продажи продукции - на 10 процентов. Продажи удобрений на внутренний рынок увеличились на 11,2 процента. Сохранив производство и коллектив, ФосАгро помогает тем, кому сегодня нелегко пережить пандемию. В эти дни поддержку от волховских химиков получают дети из малообеспеченных семей. Во время пандемии предприятие передало волховчанам двадцать современных ноутбуков для дистанционного обучения.

- Наша компания в период пандемии сохранила нам рабочие места и стабильную зарплату, - говорит слесарь-ремонтник Владимир Гаврилин. - Многое и очень оперативно было сделано для защиты трудового коллектива. Всего за несколько дней мы полностью перестроились на новый режим работы. Сохранили темпы и, невзирая на сложности, отлично отработали этот период. Сегодня мы уверенно стоим на ногах и можем помочь тем, кому тяжелее. Глядя на счастливые улыбки детей, когда они получали новенькие ноутбуки, я понял, как это важно - делать добрые дела. Мы просто обязаны поддерживать тех, кому нужна помощь.

Такой вклад предприятия высоко оценила администрация Волховского района.

- В период пандемии предприятия ощутили серьезный удар, многие испытывают трудности, но компания ФосАгро, сделав все для защиты своих трудовых коллективов, продолжает стабильно работать, наращивает производство, добиваясь рекордных результатов, - отмечает глава района Алексей Брицун. - И, что особенно важно для нас, жителей Волхова, продолжается реализация масштабного инвестиционного проекта по развитию волховского комплекса. Руководство поддерживает не только своих сотрудников, создавая для них все меры безопасности, но и жителей городов присутствия.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Годовой объем производительности на данный момент

105 тонн - триполифосфата натрия, применяемого при производстве моющих средств.

200 тысяч тонн PKS/NPK - экологически чистые удобрения идут на российские и зарубежные поля, тем самым предприятие вносит вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.

240 тысяч тонн серной кислоты - сырье для производства основных видов продукции.

100 тысяч тонн фосфорной кислоты - сырье для производства основных видов продукции.

Адрес:

Волховский филиал АО «Апатит»

187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский проспект, дом 20

Телефон: 8 (81363) 6-49-02

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