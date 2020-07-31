Инструкция по применению: Что нужно знать о трассе М-11, если вы собираетесь в поездку

Лето 2020 года можно смело назвать летом внутреннего туризма. Пока границы закрыты из-за пандемии, россияне выбирают для отпуска отечественные направления. Причем нередко ставку делают на автопутешествия - это удобно, практично и увлекательно. А если отправиться из Петербурга на юг по автомагистрали М-11, еще и быстро. Дорога между двумя столицами займет около шести часов. Вжух - и вы уже мчите по идеально ровной дороге, где местами можно легально разогнаться до 130 км/ч. Чтобы поездка прошла без проблем, мы собрали для вас несколько важных советов.

1. Рассчитайте стоимость проезда

Рассчитайте стоимость проезда по вашему маршруту на сайте tpass.me. Тарифы отличаются в зависимости от дня недели (будни/выходные/праздничные дни) и времени суток (день/ночь). Выгоднее путешествовать с транспондером. На автомагистрали действуют все устройства, которые есть в России, в том числе автодоровский T-pass и транспондер ЗСД. С ними ваша поездка станет еще комфортнее и быстрее, ведь на пунктах оплаты есть полосы для безостановочного движения для оборудованных транспондерами машин.

2. Пополните транспондер на нужную сумму заранее

На транспондере должно быть достаточно средств для проезда по М-11. В ином случае шлагбаум просто не откроется. Учтите, иногда деньги зачисляются с задержкой, поэтому пополните счет заранее, а не за пару минут до въезда на трассу.

3. Включите интероперабельность у транспондера

Проверьте в личном кабинете вашего транспондера, включена ли на нем интероперабельность. Новые транспондеры ЗСД автоматически подключаются к этой функции. На старых версиях придется добавить ее вручную. Если у вас транспондеры T-pass, «Главная дорога», «15-58 М-11» и вы собираетесь проехать по ЗСД в Петербурге, то также обязательно проверьте работу этой функции.

4. Рассчитайте необходимое топливо

Рассчитайте время в пути и необходимое количество топлива. Помните о том, что на высокой скорости автомобиль «ест» больше. Заправить автомобиль специалисты советуют перед самым въездом на трассу. Со стороны Петербурга на 665-м км в обе стороны расположена стационарная заправка, где можно выпить кофе и перекусить. Также заправочные станции на М-11 есть на 584, 480, 404, 327 и 240-м км. Некоторые из них принимают только карты.

5. Запланируйте отдых

Примерно каждые 20 км на М-11 расположены площадки для отдыха. Используйте их чаще. Дорога идеально ровная, что, к сожалению, может усыплять, если вы устали. Поэтому отдыхайте каждые два часа хотя бы по пятнадцать минут.

6. Позаботьтесь о развлечении

Заранее скачайте аудиокниги, музыку и, конечно, аудиогид, разработанный для поездок по М-11. С его помощью можно узнать много интересных подробностей о местах вокруг трассы. Всего на автомагистрали размечено более 50 точек. Это достопримечательности, города, села, усадьбы, памятники, музеи, находящиеся в окрестностях дороги. Среди них церковь Царя Страстотерпца Николая II, Саблинские пещеры, Пушкин и Павловск, краеведческий музей Тосно, Охотничий дворец Александра II, памятник артиллерийскому тягачу и многое другое. Слушать гид можно в приложении с телефона или подключив его к аудиосистеме автомобиля. При подъезде к точкам программа автоматически запускает рассказы. Гид можно скачать на платформе izi.TRAVEL, введя в поиск «М-11».

7. Подготовьтесь к непредвиденным ситуациям

Любую проблему на дороге поможет решить бесплатная служба аварийных комиссаров. Для этого нужно лишь позвонить по телефону горячей линии: *2011 или *390. Звоните в службу аварийных комиссаров, если заглох мотор, спустило колесо, закончилось топливо, стало плохо или произошла авария. Если нет связи - не паникуйте: автомобили аварийных комиссаров постоянно патрулируют дорогу и не проедут мимо. Сейчас на М-11 100% покрытие МТС, другие операторы пока работают с перебоями.

8. Соблюдайте ПДД

Скоростная магистраль - место повышенного уровня опасности. Водители засыпают за рулем, не справляются с управлением, игнорируют аварийные предупреждения на табло. Поэтому во время движения нужно быть внимательным и обязательно соблюдать правила ПДД. Водитель и пассажиры должны быть пристегнуты, двигаться следует с разрешенной скоростью. Не используйте телефон во время движения и, конечно, не садитесь за руль в состоянии опьянения.

9. Изучите правила проезда

Изучите все правила на сайте «Автодор - Платные дороги». Там собрана важная информация о том, как вести себя на трассе. Например, если у вас нет транспондера, на въезде необходимо получить талон в автомате и на выезде передать его кассиру для оплаты - в отличие от ЗСД на М-11 вы оплачиваете проезд при выезде с трассы.

На автомагистрали действуют все транспондеры, которые есть в России, в том числе автодоровский T-pass и транспондер ЗСД.

КОНКРЕТНО

М-11 - новая магистраль, которая была спроектирована и проложена в обход населенных пунктов. С нуля скоростных трасс такой протяженности в истории России еще не возводили. Участок трассы от Мясного Бора до Санкт-Петербурга строила «Магистраль двух столиц», она же до 2041 года эксплуатирует этот участок. Акционерами являются ВТБ Инфраструктурный Холдинг и французская группа VINCI Highways (дочернее предприятие VINCI Concessions). В 2014-м компания приступила к реализации проекта строительства и эксплуатации 7-го и 8-го участков М-11 Москва - Санкт-Петербург на основе государственно-частного партнерства. В 2019 году участки ввели в эксплуатацию.

КОШЕЛЕК «КП»

Сколько стоит проезд? Доехать из Санкт-Петербурга в Великий Новгород в будний день будет стоить 340 рублей с транспондером T-pass и 400 рублей при оплате наличными или картой (съезд в районе Мясного Бора). Путешествие из Петербурга в Тверь в будний день обойдется в 816 рублей с транспондером T-pass и 1360 рублей при оплате наличными или картой. Поездка между двумя столицами - 1631 рубль и 2260 рублей соответственно.

ВАЖНО

Перед поездкой запишите номер службы аварийных комиссаров: *2011 или *390

НА ЗАМЕТКУ

Какие преимущества у М-11?

- Ровный асфальт и плавные повороты.

- От двух до трех полос в каждом направлении. - Яркое освещение.

- Широкая разделительная полоса и отбойники.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему может не открываться шлагбаум, если вы едете с транспондером?

- Села батарейка в устройстве.

- Недостаточно денег.

- Не работает функция интероперабельности.

- Неверно установлен транспондер.