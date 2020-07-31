Подготовка к испытаниям вакцины от коронавируса на добровольцах началась в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге начинается подготовка к испытанию трех иностранных вакцин против коронавируса на добровольцах в НИИ гриппа имени Смородинцева. Первый этап – обследование тех, кто подал заявки на участие в течение последних десяти дней – стартует уже в ближайшее время, сообщил «Комсомолке» источник, близкий к городской системе здравоохранения.

- 7 августа кандидатам озвучат точные сроки, - отметил источник. – Ориентировочно сами обследования пройдут в период с 17 по 21 августа. После этого добровольцы приступят к испытаниям вакцины.

Испытания пройдут в НИИ гриппа имени Смородинцева.Фото: Артем КИЛЬКИН

Медицинский осмотр кандидатов будет организован в формате скрининга. Специалисты выяснят общее состояние здоровья каждого из подавших заявки, а также наличие либо отсутствие хронических заболеваний. Ожидается, что по итогам всех подготовительных мероприятий будет сформирована группа из 100 человек.

Поскольку речь идет о вакцине, которая ранее уже была протестирована на добровольцах, условия для добровольцев создадут достаточно мягкие. Так, например, не потребуется обязательной изоляции и госпитализации – только осмотры на первый, третий, седьмой, четырнадцатый, двадцать восьмой дни и спустя шесть месяцев после вакцинации. Также для всех участников исследования предусмотрена денежная компенсация – 8 000 рублей.